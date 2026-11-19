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पानी का तापमान आरामदायक और हल्का गुनगुना रखें।

बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें।

नहाने का समय 5-10 मिनट तक सीमित रखें।

नहाने के तुरंत बाद त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं।

संवेदनशील त्वचा वाले लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें।

ऐसे में सवाल उठता है कि नहाने के लिए पानी कितना गर्म होना चाहिए और कितनी देर तक नहाना सही है? आइए जानते हैं गर्म पानी से नहाने के फायदे, नुकसान और जरूरी सावधानियां।गुनगुने पानी से नहाने पर मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। खासतौर पर दिनभर काम करने या एक्सरसाइज के बाद शरीर में होने वाली थकान और अकड़न कम महसूस हो सकती है।गुनगुने पानी से नहाना शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। इससे तनाव कम महसूस हो सकता है और मन को शांति मिल सकती है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना कुछ लोगों की नींद बेहतर करने में भी मददगार हो सकता है।ठंड के मौसम में गुनगुने पानी से नहाने से शरीर को आराम मिलता है। इससे ठंड के कारण होने वाली असहजता कम हो सकती है।सुबह उठने के बाद शरीर में अकड़न महसूस होने पर गुनगुने पानी से नहाना आराम दे सकता है। गर्माहट से मांसपेशियों को थोड़ी राहत मिलती है।सोने से करीब एक से दो घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाना शरीर को रिलैक्स करने और नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।बहुत ज्यादा गर्म पानी त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेल को हटा सकता है। इससे स्किन ड्राई और बेजान दिखाई देने लगती है। जिन लोगों की त्वचा पहले से रूखी है, उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है।लगातार गर्म पानी से नहाने पर त्वचा में खुजली, लालिमा और जलन हो सकती है। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।बहुत गर्म पानी से बाल धोने पर स्कैल्प की प्राकृतिक नमी प्रभावित हो सकती है। इससे बाल रूखे और उलझे हुए महसूस हो सकते हैं।बहुत गर्म पानी से नहाने पर रक्त वाहिकाएं फैल सकती हैं। इससे कुछ लोगों को चक्कर, कमजोरी या बेचैनी महसूस हो सकती है। खासकर लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए।बहुत गर्म पानी से लंबे समय तक नहाने से त्वचा की सुरक्षा करने वाली प्राकृतिक परत प्रभावित हो सकती है। इससे स्किन में रूखापन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है।नहाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करना बेहतर होता है। पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि त्वचा लाल होने लगे या जलन महसूस हो।सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना ज्यादातर लोगों के लिए आरामदायक विकल्प है। ठंडे पानी से नहाने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, जबकि बहुत गर्म पानी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पानी का चुनाव मौसम और अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार करना चाहिए। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को बहुत गर्म पानी से नहाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।