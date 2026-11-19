1 of 5 डायबिटीज से बचने के लिए लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव - फोटो : AI







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Why Are More People Getting Diabetes: अक्सर लोगों को लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। आज के समय में बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल भी टाइप-2 डायबिटीज का एक बड़ा जोखिम कारक बन रही है।



कुछ आदतों के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कम उम्र के लोगों में भी टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सिर्फ मीठा छोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कि कौन-सी 5 खराब आदतें डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

अक्सर लोगों को लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। आज के समय में बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल भी टाइप-2 डायबिटीज का एक बड़ा जोखिम कारक बन रही है।

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ये 5 खराब आदतें बढ़ा सकती हैं डायबिटीज का खतरा



1. घंटों एक जगह बैठकर काम करना



अगर आप दिनभर ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालते, तो यह आदत सेहत पर भारी पड़ सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने और शारीरिक गतिविधि की कमी से मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है।



क्या करें- हर 30-60 मिनट में थोड़ी देर टहलें। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलने की आदत डालें।



2. अनियमित खानपान और जंक फूड



पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पैकेज्ड स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण बन सकता है। खासतौर पर ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अतिरिक्त चीनी वाले खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन नुकसानदायक हो सकता है।



क्या करें- अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, फल और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें।





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3. नींद पूरी न लेना



देर रात तक मोबाइल चलाना और रोजाना पर्याप्त नींद नहीं लेना भी मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। लगातार नींद की कमी से हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है और इंसुलिन संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है।



क्या करें- रोजाना 7-9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। सोने और जागने का समय नियमित रखें।



4. लगातार तनाव में रहना



लगातार तनाव में रहने से शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर प्रभावित हो सकता है। इससे ब्लड शुगर पर भी असर पड़ सकता है। लंबे समय तक तनाव और खराब लाइफस्टाइल मिलकर डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।



क्या करें- रोजाना योग, मेडिटेशन और वॉकिंग के लिए समय निकालें। अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं।





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5. बढ़ता वजन और मोटापा



पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी टाइप-2 डायबिटीज का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। शरीर में फैट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित होने की आशंका बढ़ सकती है। यही कारण है कि अधिक वजन वाले लोगों को ब्लड शुगर पर विशेष ध्यान देना चाहिए।



क्या करें- संतुलित डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें और वजन को स्वस्थ सीमा में बनाए रखने की कोशिश करें।





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