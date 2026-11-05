Dhanters Shopping Guide: धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। दिवाली से पहले आने वाले इस पर्व पर लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती चीजों की खरीदारी करना शुभ मानते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। यही वजह है कि इस दिन बाजारों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। खासकर सोने और चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी रौनक रहती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हालांकि, महंगाई के इस दौर में हर किसी के लिए सोना या चांदी खरीदना आसान नहीं होता। कई लोग बजट कम होने की वजह से धनतेरस पर खरीदारी करने को लेकर असमंजस में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर सोना खरीदना ही जरूरी नहीं है? आप अपने बजट के अनुसार कई ऐसी चीजें खरीद सकते हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है।अगर इस बार आपका बजट सोना खरीदने की अनुमति नहीं देता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप छोटी और उपयोगी चीजों की खरीदारी करके भी धनतेरस का त्योहार मना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, जिन्हें आप कम बजट में खरीद सकते हैं।

धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना कई परिवारों में शुभ परंपरा मानी जाती है। मान्यता के अनुसार धनिया को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ी मात्रा में साबुत धनिया खरीद सकते हैं। बाद में इसे पूजा में इस्तेमाल करने के साथ घर में भी उपयोग किया जा सकता है।

2. पीतल या तांबे के बर्तन खरीदें

धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। अगर सोना खरीदने का बजट नहीं है, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार पीतल, तांबे या स्टील का छोटा बर्तन खरीद सकते हैं। पूजा के लिए छोटा कलश, कटोरी या थाली भी अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और परंपरा भी निभ जाएगी।

3. मिट्टी के दीये खरीदकर घर सजाएं

धनतेरस और दिवाली पर मिट्टी के दीयों का विशेष महत्व होता है। आप कम कीमत में मिट्टी के दीये खरीदकर अपने घर और पूजा स्थल को सजा सकते हैं। इससे घर में खूबसूरत रोशनी होगी और स्थानीय कुम्हारों को भी रोजगार मिलेगा। इस बार मिट्टी के दीये खरीदना आपके लिए अच्छा और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हो सकता है।

4. झाड़ू खरीदने की है परंपरा

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी कई जगहों पर शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। इसे घर की साफ-सफाई और नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छी झाड़ू खरीद सकते हैं।

5. पूजा सामग्री और लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदें



धनतेरस के मौके पर आप मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की छोटी मूर्ति खरीद सकते हैं। इसके अलावा पूजा की थाली, रोली, मौली, कपूर और अन्य जरूरी सामग्री भी खरीद सकते हैं। ये चीजें बजट में आसानी से आ सकती हैं और त्योहार की तैयारियों में भी काम आएंगी।



धनतेरस पर खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

धनतेरस पर खरीदारी करने से पहले अपना बजट जरूर तय करें।

सिर्फ शुभ मुहूर्त या परंपरा के नाम पर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें।

अगर सोना या चांदी खरीद रहे हैं, तो हॉलमार्क और बिल जरूर लें।

इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और कीमत की तुलना करें।



कम बजट में भी खास बनाएं धनतेरस

धनतेरस का असली उद्देश्य परिवार में सुख-समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मकता की कामना करना है। इसलिए सोना खरीदने का बजट नहीं है तो बिल्कुल परेशान न हों। मिट्टी के दीये, बर्तन, धनिया या पूजा सामग्री जैसी छोटी चीजें खरीदकर भी आप इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मना सकते हैं।