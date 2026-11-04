Dhanteras Shopping Guide: धनतेरस का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कोई सोने-चांदी के सिक्के खरीदने की तैयारी करता है तो कोई नए बर्तन, झाड़ू, ज्वेलरी और घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करता है। मान्यता है कि इस दिन नई चीजें घर लाने से सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। यही वजह है कि लोग धनतेरस की खरीदारी के लिए पहले से ही लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से कई परिवार परहेज करते हैं?

धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ वस्तुओं को इस दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इनमें लोहे का सामान, कैंची-चाकू जैसी नुकीली चीजें और काले रंग की वस्तुएं शामिल हैं। वहीं, कुछ परिवारों में कांच का सामान और चमड़े से बनी चीजें खरीदने से भी बचा जाता है। हालांकि, इन मान्यताओं का पालन हर जगह एक जैसा नहीं होता और अलग-अलग क्षेत्रों में परंपराएं बदल सकती हैं।

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ऐसे में अगर आप भी धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन पारंपरिक मान्यताओं के बारे में जान लेना दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं ऐसी 7 चीजों के बारे में, जिन्हें धनतेरस पर कुछ परिवार अशुभ मानकर खरीदने से बचते हैं।

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ परिवार धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजें खरीदने से परहेज करते हैं। इसकी वजह लोहे का संबंध शनिदेव से जोड़ा जाना माना जाता है। हालांकि, यह परंपरा सभी जगह लागू नहीं होती।



धनतेरस पर चाकू, कैंची, ब्लेड और दूसरे धारदार औजार खरीदना कुछ परिवारों में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि धारदार चीजें रिश्तों और सुख-समृद्धि में कटाव का प्रतीक हो सकती हैं। इसलिए लोग इनकी खरीदारी किसी दूसरे दिन करना पसंद करते हैं।



3. काले रंग की चीजें

कुछ पारंपरिक मान्यताओं में धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन लोग पीले, लाल, सुनहरे और अन्य चमकीले रंगों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, काले रंग की खरीदारी पर कोई सार्वभौमिक धार्मिक प्रतिबंध नहीं है।



4. कांच का सामान

कांच की चीजें आसानी से टूट सकती हैं। इसी वजह से कुछ परिवार धनतेरस पर कांच के बर्तन, सजावटी सामान और दूसरी नाजुक वस्तुएं खरीदने से बचते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप से टूट-फूट और अस्थिरता से जोड़कर देखा जाता है।



5. चमड़े से बनी चीजें

कुछ घरों में धनतेरस पर चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स और बैग खरीदने से परहेज किया जाता है। यह मान्यता त्योहार के शुभ अवसर पर कुछ विशेष सामग्रियों से बनी वस्तुओं को न खरीदने की परंपरा से जुड़ी है।



6. तेल और घी की खरीदारी

कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में धनतेरस के दिन तेल और घी खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, दिवाली की पूजा में दीपक जलाने के लिए तेल और घी का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जाता है। इसलिए इस मान्यता को सभी परिवारों पर लागू नहीं समझना चाहिए।

धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ परिवारों में खाली बर्तन घर लाना अच्छा नहीं समझा जाता। मान्यता है कि नए बर्तन में चावल, गेहूं, पानी या मिठाई रखकर घर लाने से बरकत और समृद्धि का प्रतीकात्मक संदेश मिलता है।