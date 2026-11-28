What Is Cold Wave: सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगती है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चलती हैं, कोहरा छाने लगता है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सामान्य ठंड और शीतलहर में आखिर क्या अंतर होता है? अक्सर मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया जाता है, जिसके बाद लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वहीं, कई बार तापमान कम होने के बावजूद मौसम विभाग शीतलहर घोषित नहीं करता।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, हर बार ठंड बढ़ने का मतलब शीतलहर नहीं होता। सामान्य ठंड एक आम मौसमी स्थिति है, जबकि शीतलहर मौसम की एक विशेष और गंभीर परिस्थिति है। इसे घोषित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD कुछ निश्चित तापमान और सामान्य तापमान से गिरावट के मानकों का इस्तेमाल करता है।शीतलहर का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह लोगों की सेहत, रोजमर्रा की जिंदगी और यातायात को भी प्रभावित कर सकती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को इस दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सामान्य ठंड और शीतलहर में क्या अंतर है और कब मौसम विभाग कोल्ड वेव का अलर्ट जारी करता है।जब सर्दियों के मौसम में किसी इलाके का तापमान धीरे-धीरे कम होता है और मौसम सामान्य मौसमी परिस्थितियों के अनुसार ठंडा रहता है, तो इसे सामान्य ठंड कहा जा सकता है। इस दौरान लोग गर्म कपड़े पहनकर और सामान्य सावधानियां बरतकर ठंड से बच सकते हैं। हर कम तापमान वाले दिन को शीतलहर नहीं माना जाता।जब किसी इलाके का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है या निर्धारित सीमा तक गिर जाता है, तो मौसम विभाग शीतलहर की स्थिति घोषित कर सकता है। IMD के अनुसार मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने के साथ सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री तक गिरावट होने पर शीतलहर का मानदंड पूरा हो सकता है।

IMD के मानकों के अनुसार,

मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए।

सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री की गिरावट होने पर शीतलहर मानी जा सकती है।

सामान्य से 6.4 डिग्री से अधिक गिरावट होने पर गंभीर शीतलहर की स्थिति बन सकती है।

मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर भी शीतलहर घोषित की जा सकती है।

पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री या उससे कम और सामान्य से निर्धारित गिरावट होने पर शीतलहर मानी जाती है।

शीतलहर और सामान्य ठंड में मुख्य अंतर

सामान्य ठंड में तापमान मौसमी स्तर के आसपास रहता है, जबकि शीतलहर में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। सामान्य ठंड में रोजमर्रा की गतिविधियां आमतौर पर जारी रहती हैं, लेकिन शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। तेज ठंडी हवाओं के कारण वास्तविक तापमान से ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है।



शीतलहर का सेहत पर क्या असर पड़ता है?



शीतलहर के दौरान लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। इससे हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। ठंड के कारण सांस और हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों को भी परेशानी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा हो सकता है।



शीतलहर से बचने के लिए क्या करें?



शीतलहर के दौरान गर्म कपड़ों की कई परतें पहनें और सिर, कान, हाथ व पैरों को ढककर रखें। बहुत ज्यादा ठंड में सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचें। गर्म और पौष्टिक भोजन करें तथा पर्याप्त पानी पिएं। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें। घर में अंगीठी या कोयले का इस्तेमाल बंद कमरे में बिल्कुल न करें।