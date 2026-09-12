Cleaning Tips: घर की सफाई के बाद चमचमाता फर्श देखकर एक अलग ही संतुष्टि मिलती है, लेकिन कई बार मेहनत से पोंछा लगाने के बाद भी फर्श चिपचिपी महसूस होने लगती है। पैरों में अजीब-सा चिपचिपापन महसूस होना, फर्श पर पैरों के निशान पड़ना या सफाई के कुछ समय बाद ही धूल का चिपक जाना आम समस्या है। अक्सर लोग इसे गंदे फर्श की समस्या मानते हैं, जबकि इसकी वजह पोंछा लगाने का गलत तरीका भी हो सकता है।

फर्श को साफ करने के लिए जरूरत से ज्यादा फिनाइल, फ्लोर क्लीनर या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से उस पर साबुन या केमिकल की परत रह सकती है। इसके अलावा गंदे पानी से बार-बार पोंछा लगाना, बहुत गीले कपड़े का इस्तेमाल करना और पोंछा साफ न रखना भी फर्श को चिपचिपा बना सकता है।

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अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या से बचा जा सकता है। अगर आपके घर का फर्श भी सफाई के बाद चिपचिपा रहता है, तो जानिए सही तरीके से पोछा लगाने और फर्श को साफ-सुथरा रखने के आसान तरीके।

जरूरत से ज्यादा फ्लोर क्लीनर न डालें



फर्श की सफाई के लिए ज्यादा मात्रा में फ्लोर क्लीनर या डिटर्जेंट डालना जरूरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्लीनर डालने से फर्श ज्यादा चमकेगा, लेकिन ऐसा करने से केमिकल या साबुन का अवशेष फर्श पर रह सकता है।



हमेशा फ्लोर क्लीनर को पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पानी में मिलाएं। जरूरत से ज्यादा क्लीनर फर्श को चिपचिपा बनाने के साथ उस पर जल्दी धूल भी जमा कर सकता है।



पोंछे का पानी बार-बार बदलें



एक ही गंदे पानी में बार-बार पोंछा धोने से फर्श अच्छी तरह साफ नहीं होता। गंदगी और साबुन का पानी दोबारा फर्श पर फैल सकता है।



अगर घर बड़ा है, तो सफाई के दौरान पानी को बीच-बीच में बदलते रहें। पोंछे को भी साफ पानी में अच्छी तरह धोएं। इससे गंदगी वापस फर्श पर नहीं आएगी और सफाई बेहतर होगी।



पोंछा लगाने से पहले झाड़ू या वैक्यूम जरूर करें



सीधे गीला पोंछा लगाने से पहले फर्श से धूल, मिट्टी और छोटे कण हटाना जरूरी है। अगर फर्श पर पहले से धूल या चिकनाई है, तो गीला पोंछा लगाने पर गंदगी फैल सकती है।



पहले झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से फर्श को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद जरूरत के अनुसार गीले पोंछे का इस्तेमाल करें। इससे फर्श पर गंदगी की परत नहीं बनेगी।



पोंछे को ज्यादा गीला न रखें



बहुत ज्यादा पानी वाला पोंछा फर्श पर पानी और गंदगी की परत छोड़ सकता है। खासतौर पर टाइल्स या कुछ प्रकार के फर्श पर इससे चिपचिपापन महसूस हो सकता है।



पोंछा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह निचोड़ लें। हल्का नम पोंछा आमतौर पर रोजाना की सफाई के लिए पर्याप्त हो सकता है। जरूरत के अनुसार पानी की मात्रा तय करें।



क्लीनर के बाद साफ पानी से दोबारा पोंछा लगाएं



अगर फर्श पर चिपचिपापन ज्यादा महसूस हो रहा है, तो केवल फ्लोर क्लीनर से पोंछा लगाना काफी नहीं हो सकता। ऐसे में पहले उचित मात्रा में क्लीनर मिले पानी से फर्श साफ करें।



इसके बाद एक बार साफ पानी में अच्छी तरह निचोड़े हुए पोंछे से फर्श को दोबारा पोछें। इससे फर्श पर बचा साबुन या क्लीनर का अवशेष हटाने में मदद मिल सकती है।

पोंछे की सफाई भी है जरूरी



गंदे पोंछे से साफ फर्श की उम्मीद करना मुश्किल है। पोंछे में जमा धूल, बाल, चिकनाई और गंदगी सफाई के दौरान दोबारा फर्श पर फैल सकती है।



हर इस्तेमाल के बाद पोंछे को अच्छी तरह धोकर सुखाएं। समय-समय पर पोंछे को गहराई से साफ करें और जरूरत पड़ने पर उसे बदल दें। गीले और गंदे पोंछे को लंबे समय तक बंद जगह पर रखने से बदबू और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं।



किचन और ज्यादा गंदे फर्श की अलग तरीके से करें सफाई



किचन के फर्श पर तेल और चिकनाई जमा होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में केवल सामान्य पानी से पोंछा लगाने पर फर्श चिपचिपा रह सकता है।



पहले चिकनाई को अच्छी तरह साफ करें और फिर हल्के क्लीनर या फर्श के लिए उपयुक्त उत्पाद से सफाई करें। इसके बाद साफ पानी से फर्श को दोबारा पोछना उपयोगी हो सकता है। ध्यान रखें कि अलग-अलग प्रकार के फर्श, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट या लकड़ी के लिए अलग सफाई विधि की जरूरत हो सकती है।



फर्श के अनुसार चुनें सही क्लीनिंग तरीका



हर तरह के फर्श पर एक ही क्लीनर या घरेलू उपाय इस्तेमाल करना सही नहीं होता। मार्बल और प्राकृतिक पत्थर के फर्श पर तेज एसिडिक क्लीनर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि लकड़ी के फर्श को ज्यादा पानी से खराब होने का खतरा रहता है।



इसलिए हमेशा अपने फर्श के प्रकार के अनुसार क्लीनिंग प्रोडक्ट और पानी की मात्रा चुनें। किसी नए क्लीनर को पूरे फर्श पर इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे हिस्से पर जांच लेना भी बेहतर तरीका है।



इन गलतियों से बचें



फर्श को चिपचिपा होने से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने, गंदे पानी से पोंछा लगाने और पोंछे को बिना साफ किए इस्तेमाल करने से बचें। साथ ही फर्श पर कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट गिर जाए, तो उसे लंबे समय तक पड़ा न रहने दें।



सही मात्रा में क्लीनर, साफ पानी और साफ पोंछे का इस्तेमाल करने से फर्श की सफाई बेहतर हो सकती है। रोजाना हल्की सफाई और समय-समय पर गहरी सफाई करने से घर का फर्श लंबे समय तक साफ और चमकदार बना रह सकता है।