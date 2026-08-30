आंगनवाड़ी भर्ती: यूपी के बांदा जिले में निकली 122 पदों पर भर्ती, 12वीं पास महिलाएं इस तारीख से पहले भरें फॉर्म

क्या है जरूरी योग्यता?

यह भर्ती केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है।

उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उम्मीदवार उसी ग्राम सभा की निवासी होनी चाहिए, जहां आंगनवाड़ी केंद्र का पद खाली है। शहरी क्षेत्र में उम्मीदवार का संबंधित वार्ड का निवासी होना जरूरी है।

आवेदन के लिए निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के निवास प्रमाण पत्र में वार्ड संख्या और वार्ड का नाम दर्ज होना चाहिए।

उम्मीदवारों की मेरिट सूची इंटरमीडिएट से स्नातकोत्तर तक की शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।



बांदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार की उम्र तय करने के लिए केवल हाई स्कूल यानी 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को ही मान्य माना जाएगा।