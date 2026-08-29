बिहार दारोगा भर्ती: पीईटी और दस्तावेज सत्यापन स्थगित, जांच के बीच आयोग का बड़ा फैसला; नई तारीख पर क्या अपडेट?

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने पुलिस अवर निरीक्षक यानी दारोगा के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक माप परीक्षण को स्थगित कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर अभ्यर्थियों को जानकारी दी है।

विज्ञापन