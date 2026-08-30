सरकारी नौकरी: यूको बैंक में निकली मैनेजर की भर्ती, वेतन 93 हजार; कौन कर सकता है आवेदन? जान लें सभी नियम

UCO Bank Manager Recruitment 2026: यूको बैंक ने विशेषज्ञ अधिकारी भर्ती 2026-27 के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत कुल 20 पद भरे जाएंगे। इनमें मैनेजर-एआई/एमएल इंजीनियर के 10 पद और मैनेजर-साइबर सिक्योरिटी के 10 पद शामिल हैं। दोनों पद एमएमजीएस-II श्रेणी के हैं। उम्मीदवार 29 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए करना होगा।

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