सरकारी नौकरी: यूको बैंक में निकली मैनेजर की भर्ती, वेतन 93 हजार; कौन कर सकता है आवेदन? जान लें सभी नियम
यूको बैंक ने मैनेजर के इन पदों के लिए भर्ती निकाली है। चयनित उम्मीदवारों को 93,960 रुपये तक वेतन मिलेगा। भर्ती से जुड़ी योग्यता, अनुभव और आवेदन की जरूरी शर्तें जानना जरूरी है।
विस्तार
UCO Bank Manager Recruitment 2026: यूको बैंक ने विशेषज्ञ अधिकारी भर्ती 2026-27 के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत कुल 20 पद भरे जाएंगे। इनमें मैनेजर-एआई/एमएल इंजीनियर के 10 पद और मैनेजर-साइबर सिक्योरिटी के 10 पद शामिल हैं। दोनों पद एमएमजीएस-II श्रेणी के हैं। उम्मीदवार 29 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए करना होगा।
उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, समूह चर्चा और/या साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
क्या है आवेदन के लिए पात्रता?
- मैनेजर-एआई/एमएल इंजीनियर (एमएमजीएस-II): इस पद के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, एआई एवं एमएल या डेटा साइंस में कम से कम 50% अंकों के साथ बीई/बीटेक होना चाहिए। एमसीए, एमई या एमटेक डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। एआई, जनरेटिव एआई, एनएलपी या मशीन लर्निंग से जुड़े प्रमाणपत्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।
- मैनेजर-साइबर सिक्योरिटी (एमएमजीएस-II): इस पद के लिए कंप्यूटर विज्ञान, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ बीई/बीटेक, एमसीए, एमटेक या एमएससी जरूरी है। साइबर सुरक्षा या आईटी में उच्च डिग्री वालों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही, निर्धारित सूची में से कम से कम एक मान्य साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास साइबर सुरक्षा में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें रेड टीम ऑपरेशन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सुरक्षा जांच का अनुभव शामिल हो।
इतना मिलेगा वेतन?
एमएमजीएस-II श्रेणी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का मूल वेतन मिलेगा। वेतनमान 64,820 रुपये से शुरू होगा, जिसमें तय नियमों के अनुसार समय-समय पर वेतन वृद्धि होगी।
आवेदन शुल्क
यूको बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026 में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 175 रुपये (जीएसटी सहित) आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क निर्धारित किया गया है।
परिवीक्षा और सेवा बांड
|वेतनमान
|परिवीक्षा अवधि
|बांड राशि
|न्यूनतम सेवा अवधि
|एमएमजीएस-II
|1 वर्ष
|2 लाख
|2 साल
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर ‘करियर’ सेक्शन में जाकर ‘रिक्रूटमेंट अपॉर्च्युनिटीज’ पर क्लिक करें।
- संबंधित स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के सामने दिए गए ‘ऑनलाइन आवेदन’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी व पासवर्ड बनाएं।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें।
- फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।