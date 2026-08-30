हाईकोर्ट वैकेंसी: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 10वीं पास के लिए भर्ती, इस दिन तक भरें फॉर्म; जानें नियम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुल 56 पदों पर भर्ती निकाली है। दोनों पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 सितंबर 2026 तक उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 25 पद ड्राइवर के और 31 पद फ्रेश के भरे जाएंगे।

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