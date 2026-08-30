हाईकोर्ट वैकेंसी: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 10वीं पास के लिए भर्ती, इस दिन तक भरें फॉर्म; जानें नियम
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी का मौका दिया है। इस भर्ती में ड्राइवर और फ्रेश पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होगी और उम्मीदवार 18 सितंबर 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे।
विस्तार
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुल 56 पदों पर भर्ती निकाली है। दोनों पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 सितंबर 2026 तक उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 25 पद ड्राइवर के और 31 पद फ्रेश के भरे जाएंगे।
क्या है योग्यता?
- शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार 10+2 पास होना चाहिए। मैट्रिक में पंजाबी या हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस: उम्मीदवार के पास वैध लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
- अनुभव: कार चलाने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए।
- अन्य शर्त: उम्मीदवार को लापरवाही से गाड़ी चलाने के किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
आयु सीमा
दोनों पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 सितंबर 2026 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी।
इतना लगेगा आवेदन शुल्क
|वर्ग
|ड्राइवर पद
|फ्रेश पद
|पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर अन्य राज्यों के सामान्य व आरक्षित वर्ग
|1,000
|700
|पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के एससी/एसटी/अन्य आरक्षित वर्ग
|800
|600
|पूर्व सैनिक
|800
|600
|पूर्व सैनिकों के आश्रित, जो सक्रिय सेवा के दौरान दिव्यांग या मृत हुए हों
|800
|शून्य
दोनों पदों के लिए कैसे होगा चयन?
- ड्राइवर पद पर चयन प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को पहले परीक्षण अवधि में काम करना होगा। इस दौरान उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन की तय दैनिक मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- फ्रेश पद के लिए 50 अंकों का इंटरव्यू होगा। इसमें नौकरी के लिए योग्यता और आचरण के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके बाद रिक्तियों की संख्या के चार गुना उम्मीदवारों को शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन?
- सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती/करियर सेक्शन में संबंधित भर्ती का लिंक खोलें।
- अपना पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें