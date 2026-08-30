आईआईएम इंदौर वैकेंसी: प्रोजेक्ट मैनेजर और कंसल्टेंट समेत 107 पदों पर भर्ती, क्या है योग्यता; जानें सभी शर्तें

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद संस्थान की जरूरत के अनुसार लिखित परीक्षा या तकनीकी मूल्यांकन कराया जा सकता है। अंतिम चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया?

निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड करें।

आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

अपना अपडेटेड बायोडाटा (सीवी) संलग्न करें।

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां लगाएं।

जहां जरूरी हो, वहां अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें।

अन्य जरूरी दस्तावेज भी आवेदन के साथ लगाएं।

आवेदन को तय अंतिम तिथि से पहले या उसी दिन जमा करें।

जरूरी दस्तावेज

निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र

अपडेटेड बायोडाटा (सीवी)

शैक्षणिक योग्यता के स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (जहां लागू हो)

अन्य जरूरी सहायक दस्तावेज

कब तक करें आवेदन?

आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन amrut1ia@iimidr.ac.in पर ईमेल के जरिए भेजना होगा। आवेदन आईआईएम इंदौर के बताए गए तरीके से करना होगा। तय समय के बाद मिले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जरूरी दस्तावेजों के बिना भेजे गए अधूरे आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।



