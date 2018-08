{"_id":"5b7bd3b342c792464c73d62e","slug":"many-vacancies-in-lic-housing-recruitment-2018-know-how-to-apply","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"LIC \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0940 \u092c\u0902\u092a\u0930 \u0935\u0948\u0915\u0947\u0902\u0938\u0940, \u0938\u0948\u0932\u0930\u0940 60 \u0939\u091c\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915, \u091c\u0932\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928","category":{"title":"Jobs","title_hn":"\u0928\u094c\u0915\u0930\u0940","slug":"jobs"}}

LIC में निकली बंपर वैकेंसी, सैलरी 60 हजार से अधिक, जल्द करें आवेदन

जॉब डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 21 Aug 2018 02:37 PM IST

ख़बर सुनें

भारतीय जीवन बीमा निगम में असोसिएट, असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती हो रही है। कुल 300 पदों के लिए हो रही इस भर्ती में ग्रेजुएट से लेकर से एमबीए पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर निर्धारित की गई है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए नीचे देखें।



उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले lic की ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर क्लिक करें।

स्टेप 2: उसके बाद दिए गए करियर के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: खुले पेज पर RECRUITMENT OF ASSISTANTS, ASSOCIATES and ASSISTANT MANAGERS के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: उसके बाद To Apply Online Click Here पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अपनी डिटेल्स दर्ज करके, सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें। हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए उम्मीदवार का 60 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएट और MBA होना जरूरी है। असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार का 55 फीसदी अंकों का होना जरूरी है। असोसिएट के लिए उम्मीदवार का 60 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएट और सीए इंटर होना जरूरी है।



मुख्य जानकारी



- सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए।

- असिस्टेंट के लिए 150 पद असोसिएट के लिए 50 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 100 पद निर्धारित किए गए हैं।

- चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी।