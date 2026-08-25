10वीं पास के लिए नौकरी: इंडियन ओवरसीज बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, 37815 तक वेतन, कौन कर सकता है आवेदन?
IOB Security Guard Recruitment 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड के 25 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें केवल पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 25 अगस्त से 14 सितंबर तक होंगे। चयन ऑनलाइन परीक्षा, तमिल भाषा परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से होगा।
विस्तार
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या एचआरएमडी/एसएस/आरईसीटी/01/2026-27 के तहत की जा रही है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
25 पदों में किस वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं?
आईओबी ने इस भर्ती में कुल 25 अस्थायी पद रखे हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 और सामान्य वर्ग के लिए 12 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है।
|श्रेणी
|पद
|अनुसूचित जाति
|4
|अनुसूचित जनजाति
|0
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|7
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|2
|सामान्य वर्ग
|12
|कुल
|25
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदन केवल पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए है। इसके अलावा उम्मीदवार को निर्धारित शैक्षणिक, आयु और सैन्य सेवा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।
शैक्षणिक योग्यता क्या है?
- उम्मीदवार का 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है।
- एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि स्नातक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।
- यानी स्नातक की योग्यता रखने वाला उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता।
- उम्मीदवार को तमिल भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए।
- सैन्य सेवा से जुड़ी शर्तों के तहत उम्मीदवार के चरित्र का आकलन उत्कृष्ट होना चाहिए।
- साथ ही सेवा से मुक्त होने के समय उसे शेप-1 या एवाईई चिकित्सा मानक पूरा करना चाहिए।
आयु सीमा और छूट कैसे मिलेगी?
आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। सामान्य रूप से आयु सीमा 18 से 26 वर्ष है। हालांकि पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए सैन्य सेवा के आधार पर आयु में विशेष छूट का प्रावधान है।
|श्रेणी
|आयु गणना का नियम
|अधिकतम आयु
|सामान्य
|26 वर्ष + वास्तविक सेवा + 3 वर्ष
|45 वर्ष
|अनुसूचित जाति/जनजाति
|31 वर्ष + वास्तविक सेवा + 3 वर्ष
|45 वर्ष
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|29 वर्ष + वास्तविक सेवा + 3 वर्ष
|45 वर्ष
|अग्निवीर
|21 वर्ष + वास्तविक अग्निवीर सेवा + 3 वर्ष
|45 वर्ष
सभी श्रेणियों के लिए 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू है। यह सीमा अग्निवीरों और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।
सुरक्षा प्रहरी को कितना वेतन मिलेगा?
आईओबी में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति अधीनस्थ संवर्ग में होगी। वेतनमान 19,500-665/4-22,160-830/5-26,310-990/4-30,270-1,170/3-33,780-1,345/3-37,815 रुपये है।
इस भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए मूल वेतन संरक्षण का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत अंतिम सैन्य वेतन के आधार पर मूल वेतन तय किया जाएगा। नियुक्ति के बाद उम्मीदवार को छह महीने की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।
सुरक्षा प्रहरी का काम सामान्य कार्यालय समय तक सीमित नहीं होगा। उम्मीदवारों को 24 घंटे, सातों दिन और पूरे वर्ष की पाली व्यवस्था के लिए तैयार रहना होगा। इसमें रात की पाली और छुट्टियों में ड्यूटी भी शामिल हो सकती है।
आवेदन कैसे करना होगा?
उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आईओबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आईओबी की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाएं।
- करियर वाले हिस्से में जाएं।
- सुरक्षा प्रहरी भर्ती से संबंधित लिंक खोलें।
- ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांच लें।
आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2026 है। चूंकि बैंक ने केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की बात कही है, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।