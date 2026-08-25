10वीं पास के लिए नौकरी: इंडियन ओवरसीज बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, 37815 तक वेतन, कौन कर सकता है आवेदन?

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदन केवल पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए है। इसके अलावा उम्मीदवार को निर्धारित शैक्षणिक, आयु और सैन्य सेवा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।



शैक्षणिक योग्यता क्या है?

उम्मीदवार का 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है।

एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि स्नातक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।

यानी स्नातक की योग्यता रखने वाला उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता।

उम्मीदवार को तमिल भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए।

सैन्य सेवा से जुड़ी शर्तों के तहत उम्मीदवार के चरित्र का आकलन उत्कृष्ट होना चाहिए।

साथ ही सेवा से मुक्त होने के समय उसे शेप-1 या एवाईई चिकित्सा मानक पूरा करना चाहिए।



आयु सीमा और छूट कैसे मिलेगी?

आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। सामान्य रूप से आयु सीमा 18 से 26 वर्ष है। हालांकि पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए सैन्य सेवा के आधार पर आयु में विशेष छूट का प्रावधान है।

श्रेणी आयु गणना का नियम अधिकतम आयु सामान्य 26 वर्ष + वास्तविक सेवा + 3 वर्ष 45 वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति 31 वर्ष + वास्तविक सेवा + 3 वर्ष 45 वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग 29 वर्ष + वास्तविक सेवा + 3 वर्ष 45 वर्ष अग्निवीर 21 वर्ष + वास्तविक अग्निवीर सेवा + 3 वर्ष 45 वर्ष

सभी श्रेणियों के लिए 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू है। यह सीमा अग्निवीरों और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।