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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SSC Stenographer Grade C D Final Result 2025 Out: Check Selection, Vacancies and Cut-Offs

एसएससी: स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2025 का अंतिम परिणाम जारी, 1715 वैकेंसी पर कितनों का हुआ चयन? यहां जानें

Tue, 25 Aug 2026 06:11 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Tue, 25 Aug 2026 06:11 PM IST
सार

कर्मचारी चयन आयोग ने आशुलिपिक ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 1,715 उम्मीदवारों की अंतिम चरण में स्थिति तय हुई। इनमें 1,055 ने मौजूदा आवंटन स्वीकार किया, जबकि 549 ने बेहतर विकल्प के लिए अवसर खुला रखा।
 

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SSC Stenographer Grade C D Final Result 2025 Out: Check Selection, Vacancies and Cut-Offs
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) - फोटो : Official Website- ssc.gov.in

विस्तार
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कर्मचारी चयन आयोग ने 25 अगस्त 2026 को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इससे पहले आयोग ने 31 जुलाई 2026 को संशोधित प्रथम चरण के अस्थायी आवंटन का परिणाम जारी किया था। इसके बाद उम्मीदवारों के लिए स्थानांतरण विकल्प और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई।

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1,715 उम्मीदवारों में किसे क्या आवंटन मिला?

पहचान सत्यापन और स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद कुल 1,715 उम्मीदवारों की स्थिति तय हुई। इनमें 1,055 उम्मीदवारों ने अपना मौजूदा आवंटन बनाए रखा, जबकि 549 उम्मीदवारों ने बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद में अगले आवंटन के लिए अपना विकल्प खुला रखा। इसके अलावा, अनुपस्थित उम्मीदवारों के कारण खाली हुई सीटों पर 111 नए उम्मीदवारों को आवंटन दिया गया।

 
स्थिति उम्मीदवारों की संख्या
मौजूदा आवंटन स्वीकार करने वाले 1,055
बेहतर आवंटन के लिए विकल्प खुला रखने वाले 549
अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर नया आवंटन 111
कुल अस्थायी रूप से चयनित 1,715

 

यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि अनुपस्थित उम्मीदवारों के कारण खाली हुई सीटों को उसी भर्ती चक्र में दूसरे पात्र उम्मीदवारों को आवंटित किया जा सका।
  • आशुलिपिक ग्रेड सी में कुल 232 पद थे और आयोग ने सभी 232 पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है।
  • आशुलिपिक ग्रेड डी में कुल 1,483 पद थे और आयोग ने सभी 1,483 पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है।
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किस विभाग में सबसे ज्यादा कटऑफ रही?

परिणाम में विभाग के अनुसार कटऑफ में काफी अंतर दिखाई देता है। ग्रेड सी में विदेश मंत्रालय के सी3 कोड के लिए अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ 160.70 अंक रही। इसके मुकाबले वित्त मंत्रालय के सी2 कोड के लिए अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ 148.25 अंक रही।

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बराबर अंक होने पर किसे ऊपर रखा गया?

यदि दो या उससे अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक समान रहे, तो आयोग ने बराबरी की स्थिति तय करने के लिए एक निश्चित क्रम अपनाया।

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक
  • भाग-3 के अंक
  • भाग-2 के अंक
  • जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता


इस व्यवस्था में पहले परीक्षा के कुल अंक देखे गए। इसके बाद भाग-3 और भाग-2 के अंक निर्णायक रहे। यदि इसके बाद भी बराबरी रही, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा गया।

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