एसएससी: स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2025 का अंतिम परिणाम जारी, 1715 वैकेंसी पर कितनों का हुआ चयन? यहां जानें

1,715 उम्मीदवारों में किसे क्या आवंटन मिला?

पहचान सत्यापन और स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद कुल 1,715 उम्मीदवारों की स्थिति तय हुई। इनमें 1,055 उम्मीदवारों ने अपना मौजूदा आवंटन बनाए रखा, जबकि 549 उम्मीदवारों ने बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद में अगले आवंटन के लिए अपना विकल्प खुला रखा। इसके अलावा, अनुपस्थित उम्मीदवारों के कारण खाली हुई सीटों पर 111 नए उम्मीदवारों को आवंटन दिया गया।

स्थिति उम्मीदवारों की संख्या मौजूदा आवंटन स्वीकार करने वाले 1,055 बेहतर आवंटन के लिए विकल्प खुला रखने वाले 549 अनुपस्थित उम्मीदवारों के स्थान पर नया आवंटन 111 कुल अस्थायी रूप से चयनित 1,715

आशुलिपिक ग्रेड सी में कुल 232 पद थे और आयोग ने सभी 232 पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है।

आशुलिपिक ग्रेड डी में कुल 1,483 पद थे और आयोग ने सभी 1,483 पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है।

यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि अनुपस्थित उम्मीदवारों के कारण खाली हुई सीटों को उसी भर्ती चक्र में दूसरे पात्र उम्मीदवारों को आवंटित किया जा सका।