आरआरबी: रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती के सीबीटी-1 का परिणाम जारी, ऐसे देखें सूची, कब होगी दूसरे चरण की परीक्षा?

दूसरे चरण की परीक्षा कब होगी?

आधिकारिक सूचना के अनुसार, एनटीपीसी स्नातक स्तर के पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 सितंबर 2026 को संभावित है। परीक्षा शहर और तारीख की सूचना परीक्षा से करीब 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी।



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने की सुविधा भी इसी समय उपलब्ध होगी। वहीं, दूसरे चरण की परीक्षा का ई-कॉल लेटर परीक्षा से चार दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा।



अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधार से जुड़ी जैविक पहचान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए परीक्षा से पहले इससे संबंधित जरूरी तैयारियां पूरी रखना जरूरी है।