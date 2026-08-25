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आरआरबी: रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती के सीबीटी-1 का परिणाम जारी, ऐसे देखें सूची, कब होगी दूसरे चरण की परीक्षा?

Tue, 25 Aug 2026 04:56 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Tue, 25 Aug 2026 04:56 PM IST
सार

रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी स्नातक स्तर की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी हुई है। दूसरे चरण की परीक्षा की संभावित तारीख भी घोषित कर दी गई है।
 

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RRB NTPC UG Result 2026 Out: Check CBT 1 Result, Shortlist and CBT 2 Exam Date
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीईएन संख्या 07/2025 के तहत गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के स्नातक स्तर के पदों के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे चरण की परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई है।

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परिणाम 24 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने संबंधित क्षेत्र के आधिकारिक रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत अंक और उत्तीर्ण स्थिति भी अलग से लॉगिन करके देख सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी।

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आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर की इस भर्ती के तहत कुल 3,058 पद हैं। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 7 से 9 मई और 13 से 20 जून 2026 के बीच आयोजित की गई थी।

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परीक्षा और परिणाम से जुड़ी अहम तारीखें क्या हैं?

विवरण जानकारी
भर्ती संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड
पद एनटीपीसी स्नातक स्तर
सीईएन संख्या 07/2025
पहले चरण की परीक्षा 7 से 9 मई 2026 और 13 से 20 जून 2026
परिणाम और चयन सूची 24 अगस्त 2026
अंक देखने की सुविधा 26 अगस्त 2026, शाम 5 बजे से
दूसरे चरण की परीक्षा 17 सितंबर 2026
परीक्षा शहर और तारीख की सूचना परीक्षा से करीब 10 दिन पहले
ई-कॉल लेटर परीक्षा से 4 दिन पहले
कुल पद 3,058
आधिकारिक वेबसाइट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट

परिणाम में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के परिणाम में अभ्यर्थियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इनमें मुख्य रूप से ये विवरण शामिल हैं:

  • अभ्यर्थी का रोल नंबर और पंजीकरण संख्या
  • पहले चरण की परीक्षा के अंक
  • दूसरे चरण के लिए उत्तीर्ण होने की स्थिति
  • श्रेणी के अनुसार चयन की स्थिति
  • अभ्यर्थी ने कौन-सा प्रश्नपत्र हल किया
  • अभ्यर्थी द्वारा चुने गए उत्तर
  • सही उत्तर
  • संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड का क्षेत्र

दूसरे चरण की परीक्षा कब होगी?

आधिकारिक सूचना के अनुसार, एनटीपीसी स्नातक स्तर के पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 सितंबर 2026 को संभावित है। परीक्षा शहर और तारीख की सूचना परीक्षा से करीब 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने की सुविधा भी इसी समय उपलब्ध होगी। वहीं, दूसरे चरण की परीक्षा का ई-कॉल लेटर परीक्षा से चार दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधार से जुड़ी जैविक पहचान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए परीक्षा से पहले इससे संबंधित जरूरी तैयारियां पूरी रखना जरूरी है।

एनटीपीसी स्नातक स्तर पर चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में चयन एक से अधिक चरणों में होगा। सभी अभ्यर्थियों को हर चरण में प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में ये चरण शामिल हैं:

  • पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा
  • दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा
  • पद के अनुसार कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा या कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा
  • दस्तावेज सत्यापन


अंतिम रूप से दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन संबंधित पदों पर लागू परीक्षा के अनुसार दूसरे चरण की परीक्षा और अभिक्षमता परीक्षा या टंकण कौशल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर का परिणाम कैसे देखें?

अभ्यर्थी परिणाम देखने के लिए ये कदम अपना सकते हैं:

  • आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • एनटीपीसी स्नातक स्तर सीईएन 07/2025 से संबंधित दूसरे चरण की परीक्षा के लिए चयन सूची वाली सूचना खोलें।
  • परिणाम की पीडीएफ खोलें।
  • पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजने के लिए कंट्रोल + एफ का इस्तेमाल करें।
  • सूची में अपना रोल नंबर देखकर चयन की स्थिति जांचें।
  • व्यक्तिगत अंक देखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि से अलग से लॉगिन करें।
  • 26 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे से अंक, उत्तीर्ण स्थिति और प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी देखी जा सकेगी।
  • परिणाम डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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