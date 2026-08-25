एसबीआई रिजल्ट 2026: अप्रेंटिस के 7,150 पदों के लिए नतीजे घोषित, अगला चरण स्थानीय भाषा टेस्ट; जानें सभी नियम

गुजरात गुजराती 15 32 58 21 91 217

आंध्र प्रदेश तेलुगु/उर्दू 113 49 191 70 286 709

कर्नाटक कन्नड़ 44 19 74 27 112 276

छत्तीसगढ़ हिंदी 11 29 5 9 39 93

मध्य प्रदेश हिंदी 42 57 42 28 116 285

ओडिशा उड़िया 36 50 27 22 94 229

यूटी लद्दाख लद्दाखी/उर्दू/भोटी 1 1 4 1 8 15

हिमाचल प्रदेश हिंदी 45 7 36 18 74 180

यूटी चंडीगढ़ हिंदी/पंजाबी 2 0 4 1 8 15

पंजाब पंजाबी/हिंदी 100 0 72 34 139 345

जम्मू और कश्मीर उर्दू/हिंदी 24 33 81 30 132 300

हरियाणा हिंदी/पंजाबी 60 0 85 32 143 320

यूटी पांडिचेरी तमिल 2 0 4 1 11 18

तमिलनाडु तमिल 75 3 106 39 173 396

अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी 0 11 0 2 13 26

नगालैंड अंग्रेजी 0 9 0 2 9 20

मेघालय अंग्रेजी/गारो/खासी 0 3 0 0 5 8

त्रिपुरा बंगाली/कोकबोरोक 14 27 1 8 38 88

असम असमिया/बंगाली/बोडो 25 44 99 36 164 368

मिजोरम मिज़ो 0 24 2 5 23 54

मणिपुर मणिपुरी/अंग्रेजी 0 2 0 0 4 6

तेलंगाना तेलुगु/उर्दू 78 34 132 49 198 491

राजस्थान हिंदी 59 45 70 35 141 350

पश्चिम बंगाल बंगाली/नेपाली 105 23 101 46 185 460

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंदी/अंग्रेजी 0 3 11 4 24 42

सिक्किम नेपाली/अंग्रेजी 2 10 12 5 21 50

उत्तर प्रदेश हिंदी/उर्दू 117 5 150 55 234 561

महाराष्ट्र मराठी 50 44 135 50 225 504

गोवा कोंकणी 0 1 2 1 12 16

उत्तराखंड हिंदी 20 3 14 11 67 115

दिल्ली हिंदी 15 7 28 10 45 105

बिहार हिंदी/उर्दू 9 0 15 5 29 58

झारखंड हिंदी/संथाली 3 7 3 2 12 27

केरल मलयालम 40 4 108 40 211 403