एसबीआई रिजल्ट 2026: अप्रेंटिस के 7,150 पदों के लिए नतीजे घोषित, अगला चरण स्थानीय भाषा टेस्ट; जानें सभी नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 7,150 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवारों को अब अगले चरण में स्थानीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। चयन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़े जरूरी नियम यहां जान सकते हैं।
विस्तार
SBI Apprentice Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 25 अगस्त 2026 को अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट 11 जुलाई 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा का है, जो 7,150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। इस भर्ती की अधिसूचना 19 मई 2026 को जारी हुई थी और उम्मीदवारों से 19 मई से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
देखें राज्यवार रिक्तियां
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|भाषा
|एससी
|एसटी
|ओबीसी
|ईडब्ल्यूएस
|यूआर
|कुल
|गुजरात
|गुजराती
|15
|32
|58
|21
|91
|217
|आंध्र प्रदेश
|तेलुगु/उर्दू
|113
|49
|191
|70
|286
|709
|कर्नाटक
|कन्नड़
|44
|19
|74
|27
|112
|276
|छत्तीसगढ़
|हिंदी
|11
|29
|5
|9
|39
|93
|मध्य प्रदेश
|हिंदी
|42
|57
|42
|28
|116
|285
|ओडिशा
|उड़िया
|36
|50
|27
|22
|94
|229
|यूटी लद्दाख
|लद्दाखी/उर्दू/भोटी
|1
|1
|4
|1
|8
|15
|हिमाचल प्रदेश
|हिंदी
|45
|7
|36
|18
|74
|180
|यूटी चंडीगढ़
|हिंदी/पंजाबी
|2
|0
|4
|1
|8
|15
|पंजाब
|पंजाबी/हिंदी
|100
|0
|72
|34
|139
|345
|जम्मू और कश्मीर
|उर्दू/हिंदी
|24
|33
|81
|30
|132
|300
|हरियाणा
|हिंदी/पंजाबी
|60
|0
|85
|32
|143
|320
|यूटी पांडिचेरी
|तमिल
|2
|0
|4
|1
|11
|18
|तमिलनाडु
|तमिल
|75
|3
|106
|39
|173
|396
|अरुणाचल प्रदेश
|अंग्रेजी
|0
|11
|0
|2
|13
|26
|नगालैंड
|अंग्रेजी
|0
|9
|0
|2
|9
|20
|मेघालय
|अंग्रेजी/गारो/खासी
|0
|3
|0
|0
|5
|8
|त्रिपुरा
|बंगाली/कोकबोरोक
|14
|27
|1
|8
|38
|88
|असम
|असमिया/बंगाली/बोडो
|25
|44
|99
|36
|164
|368
|मिजोरम
|मिज़ो
|0
|24
|2
|5
|23
|54
|मणिपुर
|मणिपुरी/अंग्रेजी
|0
|2
|0
|0
|4
|6
|तेलंगाना
|तेलुगु/उर्दू
|78
|34
|132
|49
|198
|491
|राजस्थान
|हिंदी
|59
|45
|70
|35
|141
|350
|पश्चिम बंगाल
|बंगाली/नेपाली
|105
|23
|101
|46
|185
|460
|अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|हिंदी/अंग्रेजी
|0
|3
|11
|4
|24
|42
|सिक्किम
|नेपाली/अंग्रेजी
|2
|10
|12
|5
|21
|50
|उत्तर प्रदेश
|हिंदी/उर्दू
|117
|5
|150
|55
|234
|561
|महाराष्ट्र
|मराठी
|50
|44
|135
|50
|225
|504
|गोवा
|कोंकणी
|0
|1
|2
|1
|12
|16
|उत्तराखंड
|हिंदी
|20
|3
|14
|11
|67
|115
|दिल्ली
|हिंदी
|15
|7
|28
|10
|45
|105
|बिहार
|हिंदी/उर्दू
|9
|0
|15
|5
|29
|58
|झारखंड
|हिंदी/संथाली
|3
|7
|3
|2
|12
|27
|केरल
|मलयालम
|40
|4
|108
|40
|211
|403
|कुल
|1107
|586
|1672
|699
|3086
|7150
कैसे होगी चयन प्रक्रिया?
अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में स्थानीय भाषा की परीक्षा ली जाएगी।
ऑनलाइन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार की होगी। जनरल इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न हिंदी, अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे, जिससे उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकें।
स्थानीय भाषा की परीक्षा की सभी शर्तें
- उम्मीदवार को जिस राज्य के लिए आवेदन किया है, वहां की तय स्थानीय भाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए।
- स्थानीय भाषा की परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करने के बाद होगी।
- भाषा परीक्षा में फेल होने वाले उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा।
- 10वीं या 12वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट में स्थानीय भाषा पढ़ने का प्रमाण होने पर भाषा परीक्षा नहीं देनी होगी।
- भाषा परीक्षा के लिए उम्मीदवार को अपने खर्च पर बैंक द्वारा तय परीक्षा केंद्र पर जाना होगा।
- परीक्षा केंद्र तक आने-जाने का खर्च एसबीआई नहीं देगा।
भाषा टेस्ट के बाद होगी मेडिकल जांच
- चयनित उम्मीदवारों को बैंक की मेडिकल जांच में फिट होना जरूरी है।
- अंतिम चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और योग्यता की जांच होगी।
- जहां जरूरी होगा, स्थानीय भाषा की परीक्षा पास करनी होगी।
- मेडिकल जांच में फिट पाए जाने के बाद ही अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।
वेटिंग लिस्ट से एक बार मिलेगा मौका
अप्रेंटिस भर्ती के नतीजे जारी होने या अगली नियुक्ति प्रक्रिया, इनमें से जो पहले होगा, उसके बाद एक साल तक राज्य और श्रेणी के अनुसार वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी। खाली रह गई सीटों को भरने के लिए इस लिस्ट से केवल एक बार उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा।
अप्रेंटिस का पद बैंक की नियमित नौकरी नहीं है और न ही यह कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी है। अप्रेंटिस के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को SBI का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें बैंक कर्मचारियों को मिलने वाली किसी भी तरह की सुविधा या लाभ नहीं मिलेंगे।