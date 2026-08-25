आईओसीएल: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अनुभवी पेशेवरों के लिए भर्ती, 2.40 लाख तक वेतन, जानें कब शुरू होगा आवेदन
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आगामी पॉली ब्यूटैडीन रबर संयंत्र और कारोबार विपणन समूह के लिए अनुभवी पेशेवरों की भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 2 सितंबर से शुरू होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 2.40 लाख रुपये तक वेतन मिलेगा।
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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने आगामी पॉली ब्यूटैडीन रबर संयंत्र और पॉली ब्यूटैडीन रबर कारोबार विपणन समूह के लिए अनुभवी पेशेवरों की भर्ती का एलान किया है। कंपनी ने भर्ती के संबंध में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।
नोट कर लें सभी जरूरी तिथियां
आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार का आयोजन अक्तूबर 2026 में किया जाएगा।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
|भर्ती
|अनुभवी पेशेवर
|आवेदन शुरू
|2 सितंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|16 सितंबर 2026
|साक्षात्कार
|अक्तूबर 2026
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
किन पदों पर भर्ती होगी?
इस भर्ती अभियान के तहत मुख्य रूप से तीन पदों पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अलग-अलग पदों के लिए वेतनमान भी अलग है। इस भर्ती में सबसे अधिक वेतनमान 2.40 लाख रुपये तक है। यह वेतन वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक-पीबीआर विपणन पदों के लिए निर्धारित है।
|पद
|वेतनमान
|उत्पादन प्रबंधक
|80,000 से 2,20,000 रुपये
|वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक
|90,000 से 2,40,000 रुपये
|वरिष्ठ प्रबंधक - पीबीआर विपणन
|90,000 से 2,40,000 रुपये
किस परियोजना के लिए हो रही है भर्ती?
आईओसीएल की यह भर्ती उसके आगामी पॉली ब्यूटैडीन रबर (पीबीआर) संयंत्र और पीबीआर कारोबार विपणन समूह से जुड़ी है।
कंपनी ने अनुभवी पेशेवरों को इस भर्ती के जरिए अपने साथ जुड़ने का अवसर दिया है। आईओसीएल ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और तेल क्षेत्र में काम करने वाली ‘फॉर्च्यून ग्लोबल 500’ कंपनी है।
भर्ती के जरिए कंपनी ऐसे अनुभवी पेशेवरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो संबंधित जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उपयुक्त हों।
आईओसीएल भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए ये चरण अपनाने होंगे:
- आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- करियर सेक्शन खोलें।
- अनुभवी पेशेवरों की भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए पंजीकरण करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म जमा करें।
- भविष्य के लिए आवेदन की प्रति सुरक्षित रख लें।