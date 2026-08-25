आईओसीएल: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अनुभवी पेशेवरों के लिए भर्ती, 2.40 लाख तक वेतन, जानें कब शुरू होगा आवेदन

किस परियोजना के लिए हो रही है भर्ती?

आईओसीएल की यह भर्ती उसके आगामी पॉली ब्यूटैडीन रबर (पीबीआर) संयंत्र और पीबीआर कारोबार विपणन समूह से जुड़ी है।



कंपनी ने अनुभवी पेशेवरों को इस भर्ती के जरिए अपने साथ जुड़ने का अवसर दिया है। आईओसीएल ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और तेल क्षेत्र में काम करने वाली ‘फॉर्च्यून ग्लोबल 500’ कंपनी है।



भर्ती के जरिए कंपनी ऐसे अनुभवी पेशेवरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो संबंधित जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उपयुक्त हों।