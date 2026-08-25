एनटीपीसी भर्ती 2026: डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर आवेदन की आज अंतिम तारीख, अनुभवी उम्मीदवार फटाफट भरें फॉर्म

NTPC Deputy Manager Recruitment 2026: एनटीपीसी लिमिटेड की डिप्टी मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। कंपनी ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सी एंड आई विभाग में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें विद्युत के 40, यांत्रिक के 55 और सी एंड आई के 40 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए संबंधित योग्यता के साथ कम से कम 10 साल का कार्यकारी अनुभव जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार आज आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

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