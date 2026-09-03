यूपीएससी: एनडीए II-सीडीएस II के प्रवेश पत्र जारी, कब होगी परीक्षा, किन बातों का रखें ख्याल? पढ़ें दिशानिर्देश

UPSC NDA II, CDS II 2026 Admit Card: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (द्वितीय) परीक्षा 2026 और सम्मिलित रक्षा सेवा (द्वितीय) परीक्षा 2026 के ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, वे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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