यूपीपीएससी: यूपी पीसीएस इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड; जानें कब होंगे साक्षात्कार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस भर्ती 2026 के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी पीसीएस इंटरव्यू लेटर 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर जैसे लॉगिन विवरण की जरूरत होगी।

इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जरूरी

पीसीएस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड साथ ले जाना होगा। इसमें इंटरव्यू की तारीख, समय, केंद्र और अन्य जरूरी निर्देश दिए गए होंगे। उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा और आयोग द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज भी साथ रखने होंगे।

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कब तक होंगे इंटरव्यू?

आयोग की ओर से इंटरव्यू 29, 30 सितंबर और 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 और 24 अक्तूबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू दो पालियों में होंगे। पहली पाली सुबह 9:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी।

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आयोग ने उम्मीदवारों को पहली पाली के लिए सुबह 8:00 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 12:30 बजे आयोग परिसर, प्रयागराज स्थित सरस्वती भवन पहुंचने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों को 22 सितंबर से संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन पसंद भरकर सबमिट करनी होगी। इसका प्रिंटआउट इंटरव्यू के समय जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।