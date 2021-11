{"_id":"6187682829f10f6b901fadff","slug":"up-police-si-exam-2021-do-you-know-the-answers-to-these-questions-related-to-uttar-pradesh-prepare-them-before-up-si-recruitment-exam-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police SI Exam 2021: क्या आपको है उत्तर प्रदेश से जुड़े इन सवालों के जवाबों की जानकारी, यूपी-SI भर्ती एग्जाम से पहले जरुर कर लें इनकी तैयारी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा यूपी-SI भर्ती के अंतर्गत 9,534 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। अब इन पदों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।

FREE UP Police SI Course- Join Now कोर्स की मदद ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 9,534 पदों पर होने वाली एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लगभग 16 लाख उम्मीदवारों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रदेश के 13 जिलों में बनाए गए 92 एग्जाम सेंटर्स पर 3 पालियों में पूरी कराई जाएगी। इस परीक्षा के पूर्ण होने में कुल 18 दिनों का समय लगेगा। यह परीक्षा तीन अलग-अलग चरणों में सम्पन्न होगी। इसके पहले चरण की शुरुआत 12 नवंबर 2021 से हो जाएगी। दरोगा भर्ती में उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब साझा किए गए हैं। इसके अलावा वे उम्मीदवार जो परीक्षा के इन अंतिम दिनों में पूरे सिलेबस का कंप्लीट रीविजन व प्रैक्टिस करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सफलता डॉट कॉम के इसकोर्स की मदद ले सकते हैं।

यूपी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी

1.हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की जिले में स्थित है?



a). मेरठ

b). हापुड़

c). सहारनपुर

d). अलीगढ़



2. उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है ?



a). जालौन

b). हमीरपुर हापुड़

c). ललितपुर

d). बांदा



3.मध्यपाषाण युग के सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं?



a). संकिसा से।

b). श्रावस्ती

c). सराय नाहर राय से।

d).कौशाम्बी से।



4. हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था?



a). नगर महोदय श्री।

b). बौद्ध नगरी ।

c). धर्म नगरी।

d). हर्ष की नगरी ।



5. ‘शीराज-ए-हिन्द’ किस नगर को कहा जाता था?



a). जौनपुर।

b). लखनऊ।

c). दिल्ली।

d). आगरा।



6. राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस जिले से था?



a). काल्पी।

b). वाराणसी।

c). मथुरा।

d). लखनऊ।



7. उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भू-भाग का हिस्सा है?



a).ओशेनिया

b). अंगारालैंड

c). यूरेशिया

d). गोंडवानालैंड



8. किस सन में द आपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ हुआ था?



a). 1952 में।

b). 1995 में।

c). 2001 में।

d). 2005 में।



9. उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है?



a). लखनऊ में।

b). नोएडा में।

c). ग्रेटर नोएडा में।

d). वाराणसी में।



10. ‘कल्प योजना’ संबंधित है?



a). प्राथमिक शिक्षा से।

b). माध्यमिक शिक्षा से।

c). उच्च शिक्षा से।

d). प्राविधिक शिक्षा से।



ऐसे ही सवालों के लिए तुरंत डाउनलोड करें सफलता ऐप