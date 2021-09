UP Lekhpal Recruitment 2021: लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास विषय है बेहद खास, पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न

लेखपाल की भर्ती में अभ्यर्थियों से ग्राम समाज एवं विकास विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह विषय लेखपाल भर्ती के लिए बेहद खास हिस्सा है। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको भी ग्राम समाज एवं विकास विषय से पिछली भर्ती में पूछे गए इन प्रश्नों का अवश्य अभ्यास करना चाहिए।

Q.1 तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है ?

(A) पंचायत समिति (B) ग्राम सभा (C) ग्राम पंचायत (D) नगरपालिका

उत्तर - AQ.2 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन-सा है ?(A) कानपुर (B) लखनऊ (C) अलीगढ़ (D) बरेलीउत्तर - AQ.3 कौन-सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखण्ड और उपरि दोआब, में बोली जाती है ?(A) बुन्देलखण्डी (B) खड़ी बोली (C) अवधी (D) ब्रज भाषाउत्तर - BQ.4 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है ?(A) मुरादाबाद (B) वाराणसी (C) कानपुर (D) लखनऊउत्तर - AQ.5 उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों में विभाजित है ?(A) 75 (B) 85 (C) 95 (D) 65उत्तर - AQ.6 भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है ?(A) कुशीनगर (B) वाराणसी (C) आगरा (D)सारनाथउत्तर - BQ.7 चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं।(A) आगरा और कानपुर (B) सोनभद्र और इलाहाबाद (C) जौनपुर और रामनगर (D) मुरादाबाद और लखनऊउत्तर - AQ.8 भू-कृषि का रिकॉर्ड कौन-सा है ?(A) गिरदावरी (B) पंचनामा (C) जमाबन्दी (D) खतौनीउत्तर - AQ.9 एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है ?(A) आधा (B) एक चौथाई (C) एक-दसवाँ (D) एक-बीसवाँउत्तर - DQ.10 1 एकड़ कितने वर्ग गज़ के बराबर होता है ?(A) 4840 (B) 2025 (C) 4425 (D) 3025उत्तर - A