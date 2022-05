{"_id":"628b5d6386eba425355d22dd","slug":"there-are-plenty-of-employment-opportunities-in-the-field-of-digital-marketing-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"DIgital Marketing Jobs 2022: डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं रोजगार के भरपूर अवसर, सफलता के इस कोर्स के साथ 10वीं पास युवा भी इसमें बना सकते हैं अपना करियर","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

डिजिटल क्रांति के इस दौर में पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस वजह से आज ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया काफी बड़ी हो चुकी है और इस दुनिया के बड़े होने के साथ ही देश विदेश में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बढ़ी है। दरअसल डिजिटल क्रांति के इस दौर में ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कंपनियों को अपना ऑनलाइन व्यापार बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में इन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की काफी डिमांड है। साथ ही यह फील्ड धीरे धीरे और भी बड़ा होने वालाहै। इसलिए समय के साथ ही इसमें प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लोगों की मांग और भी बढ़ेगी। देश विदेश के बाजार में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को डिजिटलमार्केटिंग में दक्ष बनाने के लिए एक खास कोर्स की शुरुआत की है। इस खास कोर्स से आप डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक चीजें सिख सकते हैं और एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। आप इस कोर्स से जुड़कर बेहद ही कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग के सभी विशेष गुणों को सीख सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप इस लिंक पर Digital Marketing Course - Join Now क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।

इस फील्ड में हैं रोजगार के भरपूर अवसर :

डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हैं। दरअसल भारत समेत पूरी दुनिया में जैसे-जैसे इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग बढ़ेगा वैसे वैसे और अधिक संख्या में लोग शॉपिंग समेत अन्य कामों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करेंगे। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कंपनियां भी अधिक संख्या में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर करेंगी। इसलिए यह फील्ड आने वाले समय में और भी युवाओं को रोजगार देगी और इसमें युवा अपना बेहतर करियर बना सकते हैं।

सफलता के इस कोर्स के साथ 10वीं पास भी इस फील्ड में बना सकते हैं अपना करियर :

डिजिटल मार्केटिंग में रोजगार की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए सफलता के द्वारा एक खास कोर्स Digital Marketing Course - Join Now की शुरुआत की गई है। इस खास कोर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाताहै। इस खास कोर्स में आपको गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंसड फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही आपको सीखने के लिए 9 मॉड्यूल्स और 40 से भी अधिक लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है औरसाथ ही आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका तथा इनके मास्टर क्लास सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सफलता द्वारा शुरू किए गए इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास युवा भी एडमिशन ले सकते हैंऔर इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो देर किस बात की आज ही इस कोर्स से जुड़े और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। आप ऊपर दिए गए Digital Marketing Course - Join Now के लिंक पर क्लिक करके भी इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।

