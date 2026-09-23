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Hindi News ›   Live ›   Sports ›   Asian Games 2026 Live: Manu Bhaker, Mirabai Chanu in action; India eye medals on September 23

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Asian Games 2026 Live: मनु भाकर से मीराबाई तक, आज भारत की नजरें पदकों पर; पुरुष बैडमिंटन टीम भी चीन से भिड़ेगी

Wed, 23 Sep 2026 06:51 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 23 Sep 2026 06:51 AM IST
खास बातें

Asian Games 2026 Live Updates, 23 September: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत की नजर कई अहम मुकाबलों पर है। मनु भाकर निशानेबाजी में उतरेंगी, जबकि मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में चुनौती पेश करेंगी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम चीन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन जारी है।

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Asian Games 2026 Live: Manu Bhaker, Mirabai Chanu in action; India eye medals on September 23
मनु भाकर और मीराबाई चानू - फोटो : ANI

लाइव अपडेट

06:32 AM, 23-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: शूटिंग टीम फाइनल शुरू

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम फाइनल शुरू हो गया है। मनु भाकर, ईशा सिंह और सुरुचि सिंह भारत के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। टीम फाइनल का प्रदर्शन व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वालिफिकेशन के रूप में भी काम करेगा।
06:32 AM, 23-Sep-2026

शूटिंग लाइव: एशियन गेम्स में मनु भाकर एक्शन में

भारतीय महिला एयर पिस्टल टीम जल्द ही एक्शन में होगी। मनु भाकर, सुरुछि इंदर सिंह और ईशा सिंह टीम फाइनल के साथ व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भी हिस्सा ले रही हैं। ईशा सिंह ने हाल ही में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। आज के मुकाबले में उन पर भी खास नजर रहेगी।
 
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06:29 AM, 23-Sep-2026

रोइंग लाइव: भारत ने दो फाइनल में बनाई जगह

बलराज पंवार के पुरुष सिंगल स्कल्स के बाद सतनाम सिंह और सलमान खान ने भी पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने अपनी हीट में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि सभी हीट के नतीजों में वह तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही भारत ने रोइंग में दो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

06:28 AM, 23-Sep-2026

एशियन गेम्स 2026: कल भारत के लिए कैसा रहा?

एशियन गेम्स में मंगलवार का दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। महिला टीम को क्वार्टर फाइनल में जापान से 1-3 से हार मिली।

महिला क्रिकेट टीम के स्वर्ण के बाद भारत पहली बार इस एशियाई खेल में पदक तालिका के शीर्ष-10 में पहुंचा।

कल के प्रमुख नतीजे:
  • क्रिकेट: भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता।
  • बैडमिंटन: पुरुष टीम ने जापान को 3-0 से हराकर पदक पक्का किया।
  • बैडमिंटन: महिला टीम को जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 1-3 से हार मिली।
  • वुशु: रोशिबिना देवी ने मकाऊ की चू मैन सिन को हराकर महिला 60 किग्रा के सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का किया।
  • हॉकी: भारत ने पुरुष पूल-ए मुकाबले में श्रीलंका को 16-1 से हराया।
  • मुक्केबाजी: साक्षी चौधरी ने महिला 51 किग्रा में आइरा विलागोस को 5-0 से हराया।
  • मुक्केबाजी: जादुमनी सिंह ने पुरुष 55 किग्रा में चंद्र बहादुर थापा को 5-0 से हराया।
  • जिम्नास्टिक्स: प्रणति नायक ने महिला वॉल्ट फाइनल के लिए सातवें स्थान पर क्वालिफाई किया।
  • टेबल टेनिस: भारतीय महिला टीम को क्वार्टर फाइनल में उत्तर कोरिया से 0-3 से हार मिली।
  • टेबल टेनिस: पुरुष टीम को राउंड ऑफ-16 में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हार मिली।
  • शूटिंग: एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम फाइनल में चौथे स्थान पर रहे।
  • कबड्डी: भारत ने पुरुष ग्रुप-ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया।
  • सॉफ्ट टेनिस: जय मीना ने पाकिस्तान के अरैन हुसैन को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
  • ई-फुटबॉल: भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ 0-0 से ड्रॉ खेला और मंगोलिया के खिलाफ वॉकओवर मिला।
  • तैराकी: भारतीय पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले टीम ने फाइनल में जगह बनाई।
06:28 AM, 23-Sep-2026

शूटिंग लाइव: मनु भाकर एक्शन में

भारत की दो ध्वजवाहकों में शामिल मनु भाकर आज निशानेबाजी में उतरेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। वह एशियाई चैंपियनशिप में इस स्पर्धा में कई स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता था। मनु पिछले एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, लेकिन वह पदक उन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में हासिल किया था।
06:21 AM, 23-Sep-2026

Asian Games 2026 Live: मनु भाकर से मीराबाई तक, आज भारत की नजरें पदकों पर; पुरुष बैडमिंटन टीम भी चीन से भिड़ेगी

एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत की नजर कई अहम मुकाबलों पर है। मनु भाकर निशानेबाजी में उतरेंगी, जबकि मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में चुनौती पेश करेंगी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम चीन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन जारी है।
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