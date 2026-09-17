एग्जाम: इसी महीने होगी एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा, बैंक ने बता दी संभावित तारीख, जानें समय और पैटर्न

इस भर्ती के जरिए देशभर में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में जूनियर एसोसिएट के पद भरे जाएंगे। परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद उम्मीदवार अपनी तैयारी को उसी के अनुसार अंतिम रूप दे सकते हैं। अब उन्हें दोहराई, अभ्यास परीक्षा और समय प्रबंधन पर खास ध्यान देना होगा।

SBI Clerk Prelims Exam Date 2026: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जूनियर एसोसिएट (ग्राहक सहायता एवं बिक्री) भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे।