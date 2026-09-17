Delhi News: सफदरजंग अस्पताल में दवा सुरक्षा पर जागरूक किया

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आयुर्वेद उपचार केंद्र में दवा सुरक्षा पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। इसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं (आयुष) की सुरक्षा और भ्रामक विज्ञापनों के बारे में मरीजों को जानकारी दी गई। डॉ. शिवशंकर राजपूत ने मरीजों को दवाओं के इस्तेमाल सहित कई जानकारी दीं। इस दौरान निदेशक डॉ. कविता शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बांबा, डॉ. अनीता खोखर आदि मौजूद रहीं। ब्यूरो

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नई दिल्ली। वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर मरीजों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम हुए। ओपीडी क्षेत्र में पेशेंट सेफ्टी वॉक अराउंड का आयोजन किया गया। इस वॉक का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना था।