Ambani Ganpati Utsav में Dhirendra Shastri ने पहने 'सोने की खड़ाऊ'? Baba Bagheshwar Viral Video Truth

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पिछले दो-तीन दिनों से धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। इस वीडियो में बाबा बागेश्वर खास अंदाज में नजर आए और उनके पैरों में दिख रही खड़ाऊ ने हर किसी का ध्यान खींच लिया था। दरअसल, दावा किया गया था कि उन्होंने सोने की खड़ाऊ पहन रखी है। इसके बाद उनके इस लुक की जमकर चर्चा होने लगी।



हालांकि, ये खड़ाऊ सच में सोने की हैं या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अब खुद धीरेंद्र शास्त्री ने वायरल हो रही इन खड़ाऊ का सच बता दिया है। उन्होंने साफ किया कि उनके पैरों में सोने की खड़ाऊ नहीं थीं, बल्कि ये लकड़ी की बनी हुई हैं। इन पर सिर्फ गोल्डन कलर किया गया है, जिसकी वजह से देखने में ये सोने की बनी हुई लग रही थीं।

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