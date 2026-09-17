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IND vs AFG 3rd T20 Live score: अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

Thu, 17 Sep 2026 06:43 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 17 Sep 2026 06:43 PM IST
खास बातें

Today Cricket Live Score IND vs AFG 3rd T20i 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है। भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है और अब उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर लगी होंगी। 

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IND vs AFG T20 Live Score: India vs Afghanistan 3rd T20i Match Arun Jaitley Scorecard Result Updates in Hindi
भारत बनाम अफगानिस्तान - फोटो : BCCI

लाइव अपडेट

06:42 PM, 17-Sep-2026

IND vs AFG 3rd T20 Live: नीतीश-बिश्नोई ने मौके का उठाया फायदा 

आलम यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को अभी तक बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। नीतीश कुमार रेड्डी ने दूसरे मैच में 24 रन देकर तीन विकेट लिए जो टीम के लिए अच्छा संकेत है। उन्हें चोटिल हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में देखा जाता है। चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह खेल रहे रवि बिश्नोई ने दूसरे मैच अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें एक और मौका दिए जाने की संभावना है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हमेशा की तरह प्रभावशाली रहे।
06:35 PM, 17-Sep-2026

IND vs AFG 3rd T20 Live: बल्लेबाजी क्रम में बदलाव संभव

अब सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं। यह दोनों खिलाड़ी एक ही प्रारूप में नियमित रूप से खेलते हैं और इसलिए वह भी विश्राम नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में टीम प्रबंधन को बदलाव का फैसला करना होगा। ईशान किशन को विश्राम देकर सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल करने का विकल्प भी मौजूद है। किशन ने राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से पहले दलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र की कप्तानी की थी। सैमसन मौजूदा सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही टीम प्रबंधन चाहेगा कि अय्यर और तिलक वर्मा को क्रीज पर कुछ समय बिताने का मौका मिले, क्योंकि शुरुआती दो मैचों में शीर्ष तीन बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से बाकी बल्लेबाजों को खेलने का खास मौका नहीं मिला।
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06:31 PM, 17-Sep-2026

IND vs AFG 3rd T20 Live: कप्तान के बयान से मिले बदलाव के संकेत 

भारतीय टीम ने पहले दो मैच में दमदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान को खेल के हर विभाग में पस्त किया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मंगलवार को दूसरे मैच के बाद कहा था कि तीसरे और अंतिम मैच में टीम संयोजन में बदलाव हो सकता है ताकि सभी खिलाड़ियों को 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए जापान रवाना होने से पहले जरूरी मैच अभ्यास का मौका मिल सके। अब तक के चयन से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सूर्यवंशी को जगह देने के लिए कोई विशेष प्रयास करने को तैयार नहीं है। सूर्यवंशी ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू किया था क्योंकि तब संजू सैमसन सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे।
06:31 PM, 17-Sep-2026

IND vs AFG 3rd T20 Live: प्लेइंग-11 में बदलाव संभव

भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी है। अब दोनों टीमों के बीच गुरुवार को आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती दो मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया था, लेकिन अब संकेत मिले हैं कि उन्हें प्लेइंग-11 में जगह मिल सकती है। भारत की नजरें इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर होंगी। 
06:25 PM, 17-Sep-2026

IND vs AFG 3rd T20 Live score: अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

Today Cricket Live Score IND vs AFG 3rd T20i 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है। भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है और अब उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर लगी होंगी। 
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