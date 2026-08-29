यूपी: टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी ने बताया कब होगी शिक्षक भर्ती, जल्द आएगा विज्ञापन

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के सलेमपुर और भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्रों में संबोधन के दौरान बताया कि यूपी टीईटी में सफल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है और भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जल्द आने वाला है। इससे यूपी टीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों को आगे सरकारी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।