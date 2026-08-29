यूपी: टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी ने बताया कब होगी शिक्षक भर्ती, जल्द आएगा विज्ञापन
यूपी टीईटी 2026 पास करने वाले करीब 13.3 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने की जानकारी दी है। शिक्षक पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है और विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के सलेमपुर और भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्रों में संबोधन के दौरान बताया कि यूपी टीईटी में सफल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है और भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जल्द आने वाला है। इससे यूपी टीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों को आगे सरकारी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।
यूपी टीईटी 2026 में कितने अभ्यर्थी पास हुए?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने 26 अगस्त 2026 को यूपी टीईटी 2026 का परिणाम जारी किया था। परीक्षा के लिए कुल 19,94,661 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।
इनमें से करीब 13.3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। इसके अलावा 93,387 कार्यरत शिक्षकों ने भी यूपी टीईटी परीक्षा पास की है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सफल होने के बाद अब उनकी नजर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर है।
क्या यूपी टीईटी पास करते ही शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी?
यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ यूपी टीईटी पास करने से सरकारी शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती। यूपी टीईटी शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी पात्रताओं में से एक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के टीईटी दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीईटी उत्तीर्ण करना शिक्षक नियुक्ति की पात्रता का हिस्सा है। लेकिन टीईटी पास करना अपने आप में नियुक्ति का अधिकार नहीं देता।
इसलिए यूपी टीईटी 2026 में सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा।
शिक्षक भर्ती में किन बातों का ध्यान रखना होगा?
- संबंधित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता
- जरूरी प्रशिक्षण योग्यता
- निर्धारित आयु सीमा
- संबंधित टीईटी पेपर की पात्रता
- भर्ती में निर्धारित चयन प्रक्रिया
- अन्य जरूरी शर्तें, जो भर्ती के आधिकारिक विज्ञापन में दी जाएंगी
यूपी टीईटी पास करने के बाद अगला कदम क्या होगा?
मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षक पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। अब भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी होना महत्वपूर्ण चरण है।
विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता जांचनी होगी। जो अभ्यर्थी संबंधित पद की सभी शर्तें पूरी करेंगे, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
इसलिए अभी सफल अभ्यर्थियों को भर्ती विज्ञापन का इंतजार करना चाहिए। केवल टीईटी परिणाम के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
यूपी टीईटी प्रमाणपत्र कितने समय तक मान्य रहेगा?
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जून 2021 में टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की वैधता सात साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया था। यह बदलाव 11 फरवरी 2011 से प्रभावी टीईटी दिशा-निर्देशों के तहत जारी प्रमाणपत्रों पर भी लागू किया गया था।
हालांकि, किसी विशेष शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित सरकार या भर्ती प्राधिकारी की ओर से जारी नियमों को देखना जरूरी है। भर्ती के विज्ञापन में प्रमाणपत्र और पात्रता से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
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