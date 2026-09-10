रेलवे: आरआरबी तकनीशियन भर्ती परीक्षा 6 से 9 अक्तूबर तक, 11 सितंबर से देख सकेंगे फॉर्म स्वीकार हुआ या नहीं

RRB Technician 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने तकनीशियन भर्ती के तहत जमा किए गए आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह भर्ती सीईएन संख्या 02/2026 के तहत हो रही है। बोर्ड ने 10 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस में बताया है कि अभ्यर्थी 11 सितंबर 2026 से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इस भर्ती की मूल अधिसूचना 30 जून 2026 को जारी की गई थी।

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