रेलवे: आरआरबी तकनीशियन भर्ती परीक्षा 6 से 9 अक्तूबर तक, 11 सितंबर से देख सकेंगे फॉर्म स्वीकार हुआ या नहीं
RRB Technician 2026: रेलवे तकनीशियन भर्ती में आवेदन की जांच पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थी 11 सितंबर से आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। वहीं, तकनीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6 से 9 अक्तूबर के बीच होगी।
विस्तार
RRB Technician 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने तकनीशियन भर्ती के तहत जमा किए गए आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह भर्ती सीईएन संख्या 02/2026 के तहत हो रही है। बोर्ड ने 10 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस में बताया है कि अभ्यर्थी 11 सितंबर 2026 से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इस भर्ती की मूल अधिसूचना 30 जून 2026 को जारी की गई थी।
भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती विज्ञापन संख्या
|सीईएन 02/2026
|पद
|तकनीशियन ग्रेड 1 और तकनीशियन ग्रेड 3
|मूल अधिसूचना की तिथि
|30 जून 2026
|आवेदन की स्थिति देखने की शुरुआत
|11 सितंबर 2026
|सूचना जारी होने की तिथि
|10 सितंबर 2026
|कंप्यूटर आधारित परीक्षा
|6 से 9 अक्तूबर 2026
|आधिकारिक वेबसाइट
|rrbapply.gov.in
आवेदन की स्थिति में क्या-क्या दिखेगा?
लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन की स्थिति तीन में से किसी एक रूप में दिखाई देगी।
- अस्थायी रूप से स्वीकार (Provisionally Accepted): आवेदन को अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया है।
- सशर्त रूप से स्वीकार (Conditionally Accepted): आवेदन को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया है।
- खारिज {Rejected (Along with reasons for rejection)}: आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे मामलों में खारिज किए जाने का स्पष्ट कारण पोर्टल पर दिखाया जाएगा।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
अभ्यर्थी 11 सितंबर से अपना आवेदन विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाने होंगे:
- आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।
- पंजीकरण संख्या या आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन स्थिति वाले लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर अपना आवेदन विवरण और उसकी स्थिति देखें।
अभ्यर्थियों को पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी आवेदन स्थिति की जानकारी भेजी जा रही है। फिर भी किसी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए वेबसाइट पर जाकर खुद स्थिति जांच लेना बेहतर होगा।
रेलवे तकनीशियन की परीक्षा कब होगी?
आवेदन प्रक्रिया के बाद अब भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम भी सामने आ गया है। आरआरबी के 10 सितंबर 2026 के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, तकनीशियन ग्रेड 1 और तकनीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6 अक्तूबर से 9 अक्तूबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तारीख से लगभग चार दिन पहले ई-कॉल लेटर यानी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी कब मिलेगी?
- अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख की जानकारी परीक्षा शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके लिए लिंक आरआरबी की सभी आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्राधिकरण की जानकारी भी इसी माध्यम से उपलब्ध होगी।
आवेदन स्थिति में परेशानी हो तो कहां संपर्क करें?
अभ्यर्थी आवेदन की स्थिति से जुड़ी किसी समस्या या पूछताछ के लिए आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
|विवरण
|जानकारी
|हेल्पलाइन नंबर
|9592001188, 01725653333
|ईमेल
|rrb.help@csc.gov.in
|संपर्क का समय
|सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
|दिन
|सोमवार से शुक्रवार
अभ्यर्थियों को आवेदन की स्थिति जांचने के साथ परीक्षा शहर, तारीख और प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए।