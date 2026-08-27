आरएमएलआईएमएस वैकेंसी 2026: राम मनोहर लोहिया में चल रही है गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, वेतन 18000 से 1.77 लाख तक

RMLIMS Recruitment 2026: डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ने गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' के कुल 74 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के जरिए होगा।

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