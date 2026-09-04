रायपुर: महापौर मीनल चौबे पर कथित अभद्र टिप्पणी से मचा बवाल, भाजपा पार्षदों की शिकायत पर एफआईआर; आरोपी की तलाश

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बताया जा रहा है कि शहर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और सड़क से जुड़ी समस्याओं को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया था। वीडियो के जरिए शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए अपनी बात रखी गई थी। इसी वीडियो में महापौर मीनल चौबे को लेकर कथित तौर पर गाली-गलौज और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भाजपा नेताओं और पार्षदों ने इस पर आपत्ति जताई।वीडियो को लेकर भाजपा पार्षद दल के सदस्य सिविल लाइन थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी। शिकायत में महापौर के खिलाफ इस्तेमाल की गई कथित अभद्र भाषा का उल्लेख करते हुए वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों की प्रारंभिक जांच की और अब मामले में FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है।एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस वीडियो से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट, वीडियो के स्रोत और उसके अपलोड किए जाने की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो सबसे पहले किस अकाउंट से पोस्ट किया गया था और इसे तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है। इसके लिए वीडियो से जुड़े ऑनलाइन रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध जानकारियों की जांच की जा रही है।फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो किसने बनाया, किस अकाउंट से अपलोड किया गया और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई बनती है। इस मामले में शिकायत के बाद FIR दर्ज होने से शहर की राजनीतिक हलचल के बीच सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। अब पुलिस की जांच और वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान पर सबकी नजर है।