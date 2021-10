JNU VC Recruitment: जेएनयू के लिए कुलपति ढूंढ़ रही सरकार, मिलती है इतनी सैलरी, जानिए पात्रता मानदंड

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत पैनल केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा अनुशंसित नामों पर विचार करेगा।

जेएनयू वीसी भर्ती 2020 से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट - Education.gov.in/en पर उपलब्ध है।

जेएनयू वीसी के लिए आवेदन पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट/ ई-मेल के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेज दें।

आवेदन भेजने से पहले उम्मीदवारों को लिफाफे पर "जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए आवेदन" लिखना होगा।

अवर सचिव (सीयू-द्वितीय),

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय,

कमरा नंबर- 503, 'बी' विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001.

{Under Secretary (CU-II), Department of Higher Education, Ministry of Education, Room No. 503, ‘B’ Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001}