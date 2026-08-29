नेपाल बाढ़ लाइव: जलप्रलय के बीच से जिंदा लौटे कई भारतीय, सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती; अबतक कितनी मौतें?

04:00 AM, 29-Aug-2026

नेपाल की जलप्रलय में सैकड़ों परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म मिला है। भारत के कई परिवार अब भी अपने स्वजनों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच कई लोगों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिली है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से नेपाल गए लोगों ने सुरक्षित स्वदेश वापस लौटने के बाद राहत की सांस ली। अपनी सरजमीं पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने नेपाल में तबाही का मंजर और बाढ़ के समय की आंखों-देखी बयां की। सिहरन पैदा करने वाले खौफनाक ब्यौरा सुनने के बाद उन लोगों का कलेजा कांप उठा जिन्हें अभी भी अपने लापता स्वजनों की खबर का इंतजार है। दरअसल, नेपाल में 30+ देशों के 1900 से अधिक लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। भारत के अलावा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलयेशिया, चीन समेत कई अन्य देशों के नागरिक भी अपने परिजनों की आस में बैठे हैं।