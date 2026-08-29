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नेपाल बाढ़ लाइव: जलप्रलय के बीच से जिंदा लौटे कई भारतीय, सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती; अबतक कितनी मौतें?

Sat, 29 Aug 2026 04:01 AM IST
ज्योति भास्कर अमर उजाला ब्यूरो, एजेंसी।
अमर उजाला ब्यूरो, एजेंसी। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 29 Aug 2026 04:01 AM IST
खास बातें

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के कारण 579 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 1900 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इनमें करीब 30 देशों के नागरिक शामिल हैं। भारत के कई पर्यटकों ने सुरक्षित स्वदेश वापसी के बाद राहत की सांस ली। हालांकि, उन्होंने जलप्रलय और बाढ़ की विभीषिका पर रोंगटे खड़े करने वाले विवरण साझा किए हैं।

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नेपाल में अचानक आई बाढ़ से छिन गया सबकुछ - फोटो : अमर उजाला प्रिंट- ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

04:00 AM, 29-Aug-2026

नेपाल बाढ़ लाइव: जलप्रलय के बीच से जिंदा लौटे कई भारतीय, सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती; अबतक कितनी मौतें?

नेपाल की जलप्रलय में सैकड़ों परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म मिला है। भारत के कई परिवार अब भी अपने स्वजनों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच कई लोगों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिली है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से नेपाल गए लोगों ने सुरक्षित स्वदेश वापस लौटने के बाद राहत की सांस ली। अपनी सरजमीं पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने नेपाल में तबाही का मंजर और बाढ़ के समय की आंखों-देखी बयां की। सिहरन पैदा करने वाले खौफनाक ब्यौरा सुनने के बाद उन लोगों का कलेजा कांप उठा जिन्हें अभी भी अपने लापता स्वजनों की खबर का इंतजार है। दरअसल, नेपाल में 30+ देशों के 1900 से अधिक लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। भारत के अलावा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलयेशिया, चीन समेत कई अन्य देशों के नागरिक भी अपने परिजनों की आस में बैठे हैं।

ये भी पढ़ें- नेपाल बाढ़ LIVE: त्रासदी में अब तक 579 लोगों की मौत, 1545 बचाए गए; 1924 लापता; चीन से काठमांडो पहुंचे 53 भारतीय
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