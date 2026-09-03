डीआरडीओ भर्ती 2026: 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए वैकेंसी, नहीं होगी लिखित परीक्षा; कैसे होगा चयन? जानें

देखें श्रेणीवार रिक्तियां?

वर्ग रिक्तियां अनारक्षित (UR) 40 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 25 अनुसूचित जाति (SC) 13 अनुसूचित जनजाति (ST) 6 ईडब्ल्यूएस (EWS) 9 कुल 93



कौन हैं आवेदन के पात्र?

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इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए। आईटीआई 2023, 2024, 2025 या 2026 में पास किया होना जरूरी है। 2023 से पहले पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। केवल नियमित उम्मीदवार के रूप में ITI पास करने वाले ही पात्र होंगे।उम्मीदवार की उम्र 1 सितंबर 2026 तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष, ओबीसी के लिए 30 वर्ष, एससी/एसटी के लिए 32 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष है। आवेदन करने वाला उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।