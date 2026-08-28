सीएसजेएमयू: विवि में निकली गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, इस दिन से करें आवेदन; जानें क्या है आवेदन के लिए पात्रता
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ने गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी पात्रता और अन्य जरूरी जानकारी यहां देखें।
विस्तार
CSJMU Vacancy 2026: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU), कानपुर ने 18 पदों पर गैर-शिक्षण भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती में वरिष्ठ/कनिष्ठ सर्वर प्रशासक, तकनीकी सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी।
इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे।
क्या है योग्यता की शर्तें?
|पद
|योग्यता
|वरिष्ठ सर्वर प्रशासक
|आईटी या संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और डेटा सेंटर संचालन में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव
|जूनियर सर्वर प्रशासक
|स्नातक या डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का संबंधित अनुभव
|तकनीकी सहायक (मैकेनिकल)
|मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा
|डेटा एंट्री ऑपरेटर
|किसी भी विषय में स्नातक, CCC/DCA प्रमाणपत्र और 2 वर्ष का अनुभव
|कनिष्ठ स्थापना अधिकारी
|किसी भी विषय में स्नातक (कम से कम 50% अंक) और 3 से 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव
|एआई डेवलपर/एआई इम्प्लीमेंटेशन कोडर
|BCA, B.Tech/BE (कंप्यूटर साइंस/आईटी) या समकक्ष डिग्री
|फिजियोथेरेपी पुनर्वास समन्वयक
|फिजियोथेरेपी में डिग्री और 15 वर्ष का अनुभव या संबंधित क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव
देखें आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को 750 शुल्क का भुगतान करना होगा।
कितना मिलेगा वेतन?
|पद
|मासिक वेतन
|वरिष्ठ सर्वर प्रशासक
|38,000 से 45,000
|जूनियर सर्वर प्रशासक
|25,000 से 35,000
|तकनीकी सहायक
|20,000 से 25,000
|डेटा एंट्री ऑपरेटर
|20,000 से 25,000
|कनिष्ठ स्थापना अधिकारी
|35,000 से 50,000
|एआई डेवलपर/एआई इम्प्लीमेंटेशन कोडर
|30,000 से 50,000
|फिजियोथेरेपी पुनर्वास समन्वयक
|40,000 से 55,000
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले CSJMU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर उपलब्ध CSJMU Non-Teaching Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- लॉगिन करके आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन पत्र की जानकारी जांचकर फॉर्म सबमिट करें।