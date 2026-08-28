सीएसजेएमयू: विवि में निकली गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, इस दिन से करें आवेदन; जानें क्या है आवेदन के लिए पात्रता

CSJMU Vacancy 2026: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU), कानपुर ने 18 पदों पर गैर-शिक्षण भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती में वरिष्ठ/कनिष्ठ सर्वर प्रशासक, तकनीकी सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी।

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