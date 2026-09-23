हल्द्वानी: नैनीताल रोड पर कार के ऊपर गिरा पेड़, दमकल कर्मियों ने काटकर निकाली कार; कोई हताहत नहीं

हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड पर बुधवार को एक टाटा पुंज कार (UK 04 AJ 9579) के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पेड़ को काटकर कार को बाहर निकाला। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई।

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