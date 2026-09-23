हल्द्वानी: नैनीताल रोड पर कार के ऊपर गिरा पेड़, दमकल कर्मियों ने काटकर निकाली कार; कोई हताहत नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Wed, 23 Sep 2026 03:23 PM IST
सार
हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर बुधवार को एक टाटा पुंज कार के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पेड़ को काटकर कार को बाहर निकाला। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई।
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विस्तार
हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड पर बुधवार को एक टाटा पुंज कार (UK 04 AJ 9579) के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पेड़ को काटकर कार को बाहर निकाला। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई।
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