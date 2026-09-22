सीपीसीएल भर्ती 2026: 10वीं पास से एमबीए तक वालों के लिए वैकेंसी, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन; जानें अंतिम तिथि

आयु सीमा और चयन की शर्तें क्या?

अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।



उम्मीदवारों का चयन संबंधित ट्रेड के लिए जरूरी योग्यता में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। यानी चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का उल्लेख नहीं किया गया है।

कितना मिलेगा वेतन?

अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों को 4,800 रुपये से लेकर 12,300 रुपये प्रति माह तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि, स्टाइपेंड की राशि संबंधित ट्रेड या पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।