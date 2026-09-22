फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   CPCL Recruitment 2026: Jobs for Candidates from Class 10 Pass to MBA, Selection Without Written Exam

सीपीसीएल भर्ती 2026: 10वीं पास से एमबीए तक वालों के लिए वैकेंसी, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन; जानें अंतिम तिथि

Tue, 22 Sep 2026 05:48 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 22 Sep 2026 05:48 PM IST
सार

सीपीसीएल भर्ती 2026 के तहत 10वीं पास से लेकर एमबीए और इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए अप्रेंटिस पदों पर आवेदन का मौका है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन
CPCL Recruitment 2026: Jobs for Candidates from Class 10 Pass to MBA, Selection Without Written Exam
CPCL Apprentice Recruitment 2026 - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) ने 22 सितंबर 2026 को अप्रेंटिस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। कंपनी ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत ट्रेड, तकनीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन


एनएटीएस/एनएपीएस पोर्टल पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवारों का चयन संबंधित ट्रेड के लिए जरूरी योग्यता में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा।

विज्ञापन

क्या होनी चाहिए योग्यता?

  • ट्रेड अप्रेंटिस (आईटीआई): 10वीं पास होने के साथ फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर वाहन मैकेनिक, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एवं एसी मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन (सिविल/मैकेनिकल) या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 2 साल का मान्य आईटीआई कोर्स।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • लैब असिस्टेंट (केमिकल प्लांट): फिजिक्स, गणित या जीव विज्ञान के साथ केमिस्ट्री में बीएससी।
  • गेस्ट हाउस सर्विस असिस्टेंट: 10वीं पास।
  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (नॉन-इंजीनियरिंग): बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए या बीबीए की डिग्री।
  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट-ऑयल एंड गैस): किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री, लेकिन इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होनी चाहिए।
  • एग्जीक्यूटिव (एचआर)-ऑयल एंड गैस: एमबीए (एचआर), एमएसडब्ल्यू, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध में 2 साल का पूर्णकालिक कोर्स।
  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग): केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, फायर एंड सेफ्टी या एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी में बीई/बीटेक।
  • तकनीशियन अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग डिप्लोमा): केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा।
  • ट्रेड अप्रेंटिस (डेटा एंट्री ऑपरेटर-फ्रेशर): 12वीं पास, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया होना चाहिए।
  • ट्रेड अप्रेंटिस (डेटा एंट्री ऑपरेटर-कुशल प्रमाणपत्र): 12वीं पास और ग्रेजुएशन से कम योग्यता। साथ ही, मान्यता प्राप्त संस्थान से ‘डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर’ का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए।

देखें आधिकारिक नोटिस

आयु सीमा और चयन की शर्तें क्या?

अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

उम्मीदवारों का चयन संबंधित ट्रेड के लिए जरूरी योग्यता में मिले अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। यानी चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का उल्लेख नहीं किया गया है।

कितना मिलेगा वेतन?

अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों को 4,800 रुपये से लेकर 12,300 रुपये प्रति माह तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि, स्टाइपेंड की राशि संबंधित ट्रेड या पद के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले संबंधित अप्रेंटिस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नए उम्मीदवार पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
  • लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचकर सबमिट करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed