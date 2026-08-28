बीटीएससी: बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित; 7,376 अभ्यर्थी चयनित, क्या है अगला चरण? जानें

दिव्यांग वर्ग में खाली रखे गए पद

बीटीएससी स्टाफ नर्स रिजल्ट के बाद क्या होगा?

दिव्यांग वर्ग के लिए 314 पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 301 पद खाली रखे गए हैं। इन पदों को नियम के अनुसार अगली भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें दृष्टि दिव्यांग, मूक-बधिर, चलन दिव्यांग और मनोविकार/बहुदिव्यांग श्रेणियां शामिल हैं।

मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, उन्हें अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को तय तारीख पर अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल कॉपी और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी।

दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज

स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड

स्टाफ नर्स रिजल्ट/मेरिट लिस्ट

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र

10वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

12वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

जीएनएम/बीएससी नर्सिंग की डिग्री या प्रमाणपत्र

वैध नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

बिहार का निवास प्रमाणपत्र, जहां जरूरी हो

दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि दिव्यांग आरक्षण का लाभ लिया है

महिला आरक्षण से जुड़े दस्तावेज, जहां लागू हो

नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनओसी, यदि जरूरी हो

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

ईडब्ल्यूएस और समान अंक वालों के लिए नियम

ईडब्ल्यूएस वर्ग में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को EWS-UR श्रेणी में रखा गया है। वहीं, समान अंक पाने वाले उम्मीदवारों में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी गई है।