बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द: 27 मई को हुआ था आयोजन, नई तारीख पर आयोग ने क्या कहा?

मुख्य परीक्षा के बाद अगला चरण क्या?

मुख्य परीक्षा का परिणाम 19 जून 2026 को जारी हुआ था। इसमें 10,759 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये चरण शामिल हैं:

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

शारीरिक माप परीक्षण (PST)

दस्तावेज सत्यापन

इसके बाद अंतिम चयन

शारीरिक दक्षता/योग्यता परीक्षा का आयोजन सितंबर/अक्तूबर 2026 में किया जाना निर्धारित था। इसके लिए प्रवेश पत्र 8 सितंबर से उपलब्ध कराया जाना था। बाद में आयोग ने 28 अगस्त के नोटिस में पीईटी परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना दी। अब मुख्य परीक्षा भी रद्द कर दी गई है।