फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   Bihar Police Main Written Exam Cancelled: New Date to be Announced Later

बिहार पुलिस मुख्य लिखित परीक्षा रद्द: नई तारीख का एलान बाद में; बीपीएसएससी ने जारी की सूचना

Wed, 23 Sep 2026 02:20 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 23 Sep 2026 02:20 PM IST
सार

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी है। आयोग नई परीक्षा तारीख की जानकारी अलग से देगा और अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है।

विज्ञापन
Bihar Police Main Written Exam Cancelled: New Date to be Announced Later
बिहार पुलिस मुख्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग ने 23 सितंबर को जारी सूचना में बताया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द की गई है।

विज्ञापन

आयोग के अनुसार, परीक्षा की नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट ही देखें और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed