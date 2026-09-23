बिहार पुलिस मुख्य लिखित परीक्षा रद्द: नई तारीख का एलान बाद में; बीपीएसएससी ने जारी की सूचना

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग ने 23 सितंबर को जारी सूचना में बताया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द की गई है।

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आयोग के अनुसार, परीक्षा की नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट ही देखें और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें।