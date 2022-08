{"_id":"6305ba763297aa399222b5fc","slug":"digital-skills-2022-these-digital-skills-are-getting-jobs-in-hdfc-bank-appinventiv-adlift-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Skills 2022: इन डिजिटल स्किल्स से मिल रही HDFC बैंक, Appinventiv, Adlift जैसे कंपनियों में नौकरी","category":{"title":"Jobs","title_hn":"नौकरी","slug":"jobs"}}

Published by: पीआर डेस्क Updated Wed, 24 Aug 2022 11:13 AM IST

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि जैसे - जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में जॉब के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। एक आंकडे़ के मुताबिक आज करीब 80.5 प्रतिशत नौकरियों का रास्ता बेसिक कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होने के बाद ही खुल पाता है। इसलिए वर्तमान समय में जॉब पाने के लिए युवाओं के पास डिजिटल स्किल्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे न केवल उन्हें आकर्षक वेतन मिलता है बल्कि करियर में ग्रोथ व जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए आज के समय में एक कर्मचारी के रूप में आपके पास कम से कम बेसिक डिजिटल स्किल्स होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत “ई-मेल लिखना व उसका जवाब देना, सोशल मीडिया की आधारभूत समझ रखना, भिन्न-भिन्न सोर्स से रिसर्च करना और समस्याओं का समाधान कर पाने में सक्षम होना, डाटा का रख-रखाव करना व इंटरनेट पर सुरक्षित ढंग से काम करने का ज्ञान होना” जरूरी है। एक रिसर्च के अनुसार करीब 52 प्रतिशत कर्मचारियों में इन स्किल्स की कमी देखने को मिलती है।

क्या है डिजिटल स्किल्स

आमतौर पर डिजिटल स्किल्स को परिभाषित करना काफी कठिन होगा। क्योंकि इसे किसी एक क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन यूनेस्को द्वारा तकनीक का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का आदान- प्रदान करना, डिजिटल उपकरणों का आसानी से संचालन करने, कम्यूनिकेशन के माध्यामों (ऑडियो व वीडियो कॉल) की समझ रखना और इंटरनेट की मदद से महत्वपूर्ण सामाग्री की तलाश करने के कौशल को डिजिटल स्किल्स कहा गया है।

इन सेक्टर में बढ़ रहे हैं जॉब के मौके

वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग व ग्राफिक्स डिजाइन करने वाले प्रोफेशनल्स की मांग बढ रही है। इन दिनों भारतीय आईटी कंपनियां डिजिटल स्किल्स की भारी कमी से जूझ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में डिजिटल जॉब्स के 3,90,000 पद भरे जाने थे जिसके लिए केवल 2,25,000 कैंडिडेट्स ही तैयार थे। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2024 तक इन कामगार प्रोफेशनल्स की मांग 9,00,000 तक पहुंच जाएगी।

Safalta.com ने इन स्किल्स गैप को देखते हुए और कैंडिडेट्स की जरूरत और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइन के सर्टिफिकेट कोर्सेज को लांच किया है। इन कोर्सेस को पूरी तरह मोबाइल पर ही सिखाया जाता है। इन कोर्सेस को कोई भी युवा, हाउसवाइफ, रिटायर्ड कर्मचारी, बिजनेसमैन या पार्ट टाइम नौकरी की तलाश करने वाले लोग भी कर सकते हैं।

हमारे ये छात्र कर चुके हैं करियर की शुरुआत

नोएडा के सेक्टर-63 में रहने वाली प्रियांशी अग्रवाल ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद Safalta.com के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन लिया। जिसे पूरा करने के बाद उन्हें शहर के ही HDFC बैंक में पहली नौकरी मिल गई।



डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स की खूबियां

30 घंटे की लाइव क्लासेज

40 से ज्यादा टूल्स

गूगल सर्टिफाइड एक्सपर्ट का मार्गदर्शन

फ्री स्केचिंग क्लासेस

12 मॉड्यूल्स, 7+ टूल्स की ट्रेनिंग

Safalta.com से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके Appinventiv Technology में पांच लाख का पैकेज हासिल करने वाले कार्तिकेय ने अपने करियर की नई पारी शुरू की।शिकोहाबाद शहर के तुषार को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट करते ही AdLift कंपनी में नौकरी लग गई।

इसके साथ ही इन कोर्सेस को कंप्लीट करने वाले सभी छात्रों को इंटर्नशिप और कंपनियों में साक्षात्कार देने का मौका उपलब्ध कराया जाता है।



इन कोर्सेज की शुरुआत 29 अगस्त 2022 से होने जा रही है। आज यानी 24 अगस्त को एडमिशन लेने वालों को यह कोर्स महज 999 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद इस कोर्स की फीस में बढ़ोत्तरी हो जाएगी।



अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में अधिक जानकारी व एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी दिए गए लिंक पर विजिट करें Digital Marketing Online Course- Join Now

इसके अलावा अभ्यर्थी ग्राफ़िक डिज़ाइन के कोर्स में एडमिशन के लिए दिए गए लिंक पर विज़िट करें Graphic Design Course Online: Join Now