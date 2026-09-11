बीपीएससी: एआई से चेक नहीं हुईं 70वीं परीक्षा की कॉपियां, आयोग ने दी सफाई, बताया कैसे हुआ मूल्यांकन

BPSC 70th CCE: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर सफाई दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए नहीं की गई है। सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी प्रोफेसरों और शिक्षाविदों ने किया है।

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