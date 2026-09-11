यूपीएससी भर्ती 2026: विशेषज्ञ, सहायक प्रोफेसर समेत 200+ पदों पर वैकेंसी, कब तक भरें फॉर्म और क्या हैं शर्तें?

विशेषज्ञ श्रेणी-III सहायक प्रोफेसर (शरीर रचना विज्ञान) सामान्य: 40 वर्ष, एससी: 45 वर्ष शरीर रचना विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। कुछ मामलों में MSc के साथ MBBS/PhD/DSc भी मान्य विज्ञापन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद संबंधित विषय में कम से कम 3 साल का शिक्षण अनुभव लेवल-11 + NPA

विशेषज्ञ श्रेणी-III सहायक प्रोफेसर (सामान्य चिकित्सा) सामान्य: 40 वर्ष, ओबीसी: 43 वर्ष, एससी/एसटी: 45 वर्ष MBBS के साथ मेडिसिन/जनरल मेडिसिन में MD/DNB पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद संबंधित विषय में कम से कम 3 साल का शिक्षण अनुभव लेवल-11 + NPA

सहायक संपादक (भारतीय खान ब्यूरो) सामान्य: 30 वर्ष, कुछ आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट पत्रकारिता/जनसंचार में ग्रेजुएशन या संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता/जनसंचार में 1 साल का डिप्लोमा विज्ञापन विज्ञापन संपादन और प्रकाशन के काम में कम से कम 3 साल का अनुभव लेवल-7

विशेषज्ञ ग्रेड-II (एनेस्थेसियोलॉजी) नियमानुसार, आरक्षित वर्गों को छूट MBBS के साथ एनेस्थेसियोलॉजी में MD/MS/डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता PG डिग्री के बाद 3 साल या डिप्लोमा के बाद 5 साल का अनुभव लेवल-11 + NPA

विशेषज्ञ ग्रेड-II (बाल रोग) नियमानुसार, आरक्षित वर्गों को छूट मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के साथ बाल रोग में MD या डिप्लोमा PG डिग्री के बाद 3 साल या डिप्लोमा के बाद 5 साल का अनुभव लेवल-11 + NPA

सहायक लोक अभियोजक (दिल्ली) सामान्य/EWS: 35 वर्ष, OBC: 38 वर्ष, एससी/एसटी: 40 वर्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून की डिग्री बार में कम से कम 3 साल का अनुभव लेवल-10