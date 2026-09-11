एनसीआरटीसी भर्ती: नमो भारत ट्रेन वाली कंपनी में नौकरी, डिग्री-डिप्लोमा वालों के लिए मौका, 1.15 लाख तक सैलरी

NCRTC Recruitment 2026: भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को संचालित करने वाली कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) में नौकरी पाने का मौका है। कंपनी ने परिचालन और रखरखाव से जुड़े पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियां जारी की हैं।

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विज्ञापन संख्या 32/2026 के तहत अधिसूचित इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 67 पद भरे जाएंगे। इनमें पर्यवेक्षक-I और कनिष्ठ अनुरक्षक के पद शामिल हैं। आधिकारिक नोटिस का पीडीएफ खबर में नीचे उपलब्ध है।