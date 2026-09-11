फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   NCRTC Recruitment 2026: 67 O&M Posts, Eligibility, Salary and Selection Process, Check Details Here

एनसीआरटीसी भर्ती: नमो भारत ट्रेन वाली कंपनी में नौकरी, डिग्री-डिप्लोमा वालों के लिए मौका, 1.15 लाख तक सैलरी

Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

NCRTC Recruitment 2026: एनसीआरटीसी ने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस स्टाफ के 67 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और कनिष्ठ अनुरक्षक (जूनियर मेंटेनर) के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 9 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी पढ़ें... 
 

विज्ञापन
NCRTC Recruitment 2026: 67 O&M Posts, Eligibility, Salary and Selection Process, Check Details Here
NCRTC Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

NCRTC Recruitment 2026: भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को संचालित करने वाली कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) में नौकरी पाने का मौका है। कंपनी ने परिचालन और रखरखाव से जुड़े पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियां जारी की हैं।

विज्ञापन


विज्ञापन संख्या 32/2026 के तहत अधिसूचित इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 67 पद भरे जाएंगे। इनमें पर्यवेक्षक-I और कनिष्ठ अनुरक्षक के पद शामिल हैं। आधिकारिक नोटिस का पीडीएफ खबर में नीचे उपलब्ध है। 

विज्ञापन

आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं?

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 अक्तूबर 2026 को रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव समेत सभी पात्रता शर्तें 10 सितंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए।

 
विवरण जानकारी
भर्ती संस्था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
विज्ञापन संख्या 32/2026
कुल पद 67
आवेदन शुरू 10 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 9 अक्तूबर 2026
अंतिम समय रात 11:55 बजे
संभावित कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर/दिसंबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट ncrtc.in

 

परीक्षा कब हो सकती है?

  • एनसीआरटीसी के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर या दिसंबर 2026 में संभावित है।
  • परीक्षा की निश्चित तारीख और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना देखते रहना चाहिए।
  • आवेदन की अंतिम तारीख 9 अक्तूबर है, इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।
विज्ञापन

किस पद के कितने पद हैं?

भर्ती में अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों के पद शामिल हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है:

 
पद पद कोड स्तर कुल पद
पर्यवेक्षक-I (परिचालन) D01 S1 2
पर्यवेक्षक-I (इलेक्ट्रॉनिक्स) D02 S1 18
पर्यवेक्षक-I (इलेक्ट्रिकल) D03 S1 14
पर्यवेक्षक-I (मैकेनिकल) D04 S1 3
पर्यवेक्षक-I (सिविल) D05 S1 6
कनिष्ठ अनुरक्षक (इलेक्ट्रिकल) D06 NS3 8
कनिष्ठ अनुरक्षक (फिटर) D07 NS3 9
कनिष्ठ अनुरक्षक (आरएसी) D08 NS3 5
कनिष्ठ अनुरक्षक (इलेक्ट्रॉनिक्स) D09 NS3 2
कुल     67

 

किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए?

पर्यवेक्षक-I (परिचालन)

  • पर्यवेक्षक-I के लिए किसी भी विषय में पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है।
  • इन पदों के लिए बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग जैसी उच्च योग्यता भी स्वीकार्य है।


कनिष्ठ अनुरक्षक

  • कनिष्ठ अनुरक्षक के सभी पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र जरूरी है।
  • महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर आईटीआई की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। संबंधित आईटीआई प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

आयु सीमा कितनी है?

सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 सितंबर 2026 को 28 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

 
श्रेणी आयु में छूट
एससी/एसटी 5 वर्ष
ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) 3 वर्ष
पूर्व सैनिक सेवा अवधि + 3 वर्ष
दिव्यांग (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस) 10 वर्ष
दिव्यांग (ओबीसी) 13 वर्ष
दिव्यांग (एससी/एसटी) 15 वर्ष
एनसीआरटीसी कर्मचारी, कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूरी की गई सेवा के वर्षों के अनुसार

 

सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

कितनी सैलरी मिलेगी?

  • पर्यवेक्षक-I के पदों के लिए वेतनमान 37,000 से 1,15,000 रुपये है।
  • कनिष्ठ अनुरक्षक के लिए वेतनमान 18,250 से 59,200 रुपये है।

इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

 

पद वेतनमान शुरुआती मूल वेतन जमानती बांड
पर्यवेक्षक-I 37,000–1,15,000 रुपये 37,000 रुपये 4 लाख रुपये
कनिष्ठ अनुरक्षक 18,250–59,200 रुपये 18,250 रुपये 3 लाख रुपये

 

चयन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी:

  • पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी।
  • इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय जांच से गुजरना होगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कितने सवाल होंगे?

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे।

 

विवरण जानकारी
प्रश्नों की संख्या 100
परीक्षा अवधि 90 मिनट
सही उत्तर 1 अंक
नकारात्मक अंकन नहीं
अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम अंक 60%
एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिक के लिए न्यूनतम अंक 50%

 

परीक्षा के लिए कितने शहर चुनने होंगे?

अभ्यर्थियों को उपलब्ध 22 शहरों में से अपनी पसंद के पांच परीक्षा केंद्र चुनने होंगे। इनमें आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कटक, दिल्ली-एनसीआर, गुवाहाटी, हरोहली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटियाला, पुणे, रायपुर, ठाणे और वडोदरा शामिल हैं।

आवेदन जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसलिए शहर चुनते समय अभ्यर्थियों को यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए।


NCRTC Recruitment 2026 Notification - PDF

आवेदन शुल्क कितना है?

अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क और उस पर जीएसटी देना होगा। एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आवेदन कैसे करना होगा?

अभ्यर्थियों को एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करियर अनुभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में मुख्य चरण इस तरह हैं:

  • एनसीआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • करियर अनुभाग खोलें।
  • विज्ञापन संख्या 32/2026 का लिंक चुनें।
  • भर्ती अधिसूचना पढ़कर अपनी पात्रता जांचें।
  • पंजीकरण पूरा करके आवेदन संख्या या लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।
  • व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म जमा करें।

क्या है एनसीआरटीसी?

एनसीआरटीसी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। यह नमो भारत परियोजना से जुड़ा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed