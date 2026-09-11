एयरफोर्स: अग्निवीर वायु भर्ती की सिटी स्लिप और परीक्षा तिथि जारी, कैसे चेक करें कब और किस शहर में होगा एग्जाम?

अभ्यर्थी किन बातों का ध्यान रखें?

परीक्षा शहर की पर्ची मिलने के बाद अभ्यर्थी उसमें दिए गए परीक्षा शहर की जानकारी को ध्यान से देख लें। यह पर्ची परीक्षा केंद्र का प्रवेश पत्र नहीं है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से जारी होने वाले प्रवेश पत्र की जरूरत होगी।



साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित आगे की सूचना के लिए भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती से जुड़े आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए।