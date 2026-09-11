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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   IAF Agniveervayu Exam City Slip 2026 Released, Exam on September 22 and 23

एयरफोर्स: अग्निवीर वायु भर्ती की सिटी स्लिप और परीक्षा तिथि जारी, कैसे चेक करें कब और किस शहर में होगा एग्जाम?

Fri, 11 Sep 2026 01:35 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 01:35 PM IST
सार

Airforce Agniveervayu Exam City Slip 2026: भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरवायु भर्ती के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देख सकते हैं। प्रवेश पत्र अलग से जारी किया जाएगा।
 

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IAF Agniveervayu Exam City Slip 2026 Released, Exam on September 22 and 23
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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Airforce Agniveervayu Exam City Slip 2026: भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट cdn.digialm.com पर जाकर अपनी परीक्षा शहर की पर्ची देख सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करके प्रवेश करना होगा।

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अग्निवीरवायु की परीक्षा कब होगी?

भारतीय वायुसेना अग्निवीरवायु भर्ती परीक्षा 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2026 थी। अब परीक्षा शहर की जानकारी जारी होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी के साथ यात्रा और ठहरने की व्यवस्था भी पहले से कर सकते हैं।

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परीक्षा शहर की पर्ची में क्या जानकारी मिलेगी?

परीक्षा शहर की पर्ची में उस शहर की जानकारी दी गई है, जहां अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र होगा। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए यात्रा और रहने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा शहर की पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवेश पत्र अलग से जारी किया जाएगा।

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प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

भारतीय वायुसेना अग्निवीरवायु परीक्षा का प्रवेश पत्र परीक्षा से लगभग चार से पांच दिन पहले जारी कर सकती है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आधिकारिक माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

अभ्यर्थी किन बातों का ध्यान रखें?

परीक्षा शहर की पर्ची मिलने के बाद अभ्यर्थी उसमें दिए गए परीक्षा शहर की जानकारी को ध्यान से देख लें। यह पर्ची परीक्षा केंद्र का प्रवेश पत्र नहीं है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से जारी होने वाले प्रवेश पत्र की जरूरत होगी।

साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित आगे की सूचना के लिए भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती से जुड़े आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए।

परीक्षा शहर की पर्ची कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए आसान चरणों से अपनी परीक्षा शहर की पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cdn.digialm.com पर जाएं।
  • होमपेज पर अग्निवीरवायु परीक्षा शहर पर्ची डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • परीक्षा शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप में सुरक्षित रख लें।
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