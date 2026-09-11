रेलवे: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, नोट करें तिथियां, कब आएगा प्रवेश पत्र?

RRB Section Controller Exam Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सीईएन 03/2026 के तहत होने वाली यह परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी और प्रवेश पत्र की तारीख का भी ध्यान रखना होगा।

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