यूपीएसएसएससी भर्ती: यूपी में निकलीं सीनियर इंस्ट्रक्टर की नौकरियां, क्या है पदवार योग्यता? वेतन 1.12 लाख तक

कृषि अभियान कृषि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और कम से कम 50% अंक

पौध संरक्षण कृषि में बीएससी और कम से कम 50% अंक

उद्यान विज्ञान कृषि में बीएससी और कम से कम 50% अंक

पशुपालन बीवीएससी या पशुपालन में एमवीएससी और कम से कम 50% अंक

शस्य विज्ञान कृषि में बीएससी और कम से कम 50% अंक

महिला कल्याण गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, पोषण या आहार में बीएससी और कम से कम 50% अंक

सहकारिता अर्थशास्त्र में एमए, कृषि अर्थशास्त्र में एमएससी या एमकॉम और कम से कम 50% अंक

पंचायत अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन और कम से कम 50% अंक

मृदाविज्ञान कृषि में बीएससी और कम से कम 50% अंक

कृषि कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन और कम से कम 55% अंक

कृषि प्रसार कृषि में बीएससी और कम से कम 50% अंक

सार्वजनिक स्वास्थ्य ग्रेजुएशन के साथ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्वच्छता निरीक्षक परीक्षा का प्रमाणपत्र विज्ञापन विज्ञापन