इफको में भर्ती: कृषि स्नातक प्रशिक्षु पदों पर आवेदन का मौका, 33300 रुपये मासिक वजीफा, इस तारीख तक भरें फॉर्म
कृषि की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए इफको में कृषि स्नातक प्रशिक्षु के पद पर भर्ती का मौका है। चयनित अभ्यर्थियों को एक साल का प्रशिक्षण मिलेगा। इस दौरान 33,300 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर 2026 है।
विस्तार
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने कृषि स्नातक प्रशिक्षु के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए चार वर्षीय पूर्णकालिक नियमित कृषि स्नातक डिग्री जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इफको की आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों को नियमित पद पर रखा जा सकता है।
भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें
|विवरण
|जानकारी
|पद
|कृषि स्नातक प्रशिक्षु
|प्रशिक्षण अवधि
|एक वर्ष
|प्रशिक्षण के दौरान वजीफा
|33,300 रुपये प्रति माह
|नियमित सेवा में समायोजन पर मूल वेतन
|37,000 रुपये प्रति माह
|नियमित वेतनमान
|37,000 - 70,000 रुपये
|अधिकतम आयु
|30 वर्ष, 1 सितंबर 2026 को
|आवेदन की अंतिम तिथि
|14 अक्तूबर 2026
|आवेदन का माध्यम
|केवल ऑनलाइन
|प्रशिक्षण/नियुक्ति का क्षेत्र
|भारत में इफको के संबंधित कार्यालय, राज्य, परियोजना या प्रतिष्ठान
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
उम्मीदवार के पास यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चार वर्षीय बीएससी कृषि की पूर्णकालिक नियमित डिग्री होनी चाहिए। अंकों के मामले में भी अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई है।
- सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
जिन उम्मीदवारों के पास सीजीपीए अंक हैं, उन्हें आवेदन भरते समय सीजीपीए को प्रतिशत में बदलना होगा।
उम्र कितनी होनी चाहिए?
उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 1 सितंबर 2026 को 30 वर्ष होनी चाहिए। नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट
- नॉन-क्रीमी लेयर वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट
एक साल के प्रशिक्षण में कितना वजीफा मिलेगा?
- चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी होगी।
- वर्तमान नियमों के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान 33,300 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा।
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और इफको की आवश्यकता के अनुसार कृषि स्नातक प्रशिक्षुओं को नियमित सेवा में समायोजित किया जा सकता है।
नियमित नियुक्ति पर कितना वेतन मिलेगा?
- समायोजन होने पर मूल वेतन 37,000 रुपये प्रति माह होगा।
- नियमित वेतनमान 37,000 से 70,000 रुपये है।
- इसके अलावा संगठन के नियमों के अनुसार भत्ते और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।
चयन कैसे होगा और कितनी परीक्षाएं होंगी?
योग्य उम्मीदवारों को पहले प्रारंभिक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा खुले वातावरण में होगी और उम्मीदवारों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा जरूरी होगी।
प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को अंतिम ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर नियंत्रित वातावरण में होगी। हालांकि, इफको प्रबंधन को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार है।
चयन प्रक्रिया में कौन-कौन से चरण शामिल हैं?
- प्रारंभिक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा
- प्रारंभिक परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर छंटनी
- निर्धारित केंद्र पर अंतिम ऑनलाइन परीक्षा
- व्यक्तिगत साक्षात्कार
- साक्षात्कार के बाद चिकित्सीय जांच
- इफको के चिकित्सा मानकों के अनुसार जांच में योग्य पाए जाने के बाद अंतिम चयन
चयन के बाद कहां तैनाती होगी?
कृषि स्नातक प्रशिक्षु के पदों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था देशभर में स्थित इफको के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए है। हालांकि, प्रशिक्षण के लिए चयन और स्थान तय होने के बावजूद नियमित सेवा में समायोजन के बाद उम्मीदवार को भारत में इफको के किसी भी राज्य, परियोजना या प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को देश में किसी भी स्थान पर नियुक्ति के लिए तैयार रहना होगा।
आवेदन के लिए स्थानीय भाषा जानना जरूरी
उम्मीदवार को जिस राज्य के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की क्षेत्रीय भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार को उस भाषा को पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होना जरूरी है। एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। इसके अलावा हिंदी का ज्ञान वांछनीय (प्राथमिकता) है।
आवेदन कब तक और कहां करना होगा?
- इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर 2026 है।
- आवेदन केवल निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।