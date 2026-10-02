इफको में भर्ती: कृषि स्नातक प्रशिक्षु पदों पर आवेदन का मौका, 33300 रुपये मासिक वजीफा, इस तारीख तक भरें फॉर्म

चयन कैसे होगा और कितनी परीक्षाएं होंगी?

योग्य उम्मीदवारों को पहले प्रारंभिक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा खुले वातावरण में होगी और उम्मीदवारों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा जरूरी होगी।



प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को अंतिम ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर नियंत्रित वातावरण में होगी। हालांकि, इफको प्रबंधन को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार है।