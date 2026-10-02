रेलवे: आरआरबी तकनीशियन भर्ती परीक्षा छह अक्तूबर से, सिटी स्लिप वेबसाइट पर उपलब्ध, ऐसे करें डाउनलोड

रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शहर और तारीख की सूचना जारी कर दी है। उम्मीदवार अब अपनी निर्धारित परीक्षा तारीख और परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। हालांकि, इस स्लिप को प्रवेश पत्र न समझें। इसमें सिर्फ परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख की जानकारी होगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा के दिन से जुड़े अन्य निर्देश प्रवेश पत्र में दिए जाएंगे।

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